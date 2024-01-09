مطلبان أساسيان من بلينكن خلال زيارته إسرائيل: ماذا عن التهجير؟

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن أمريكا ستعمل على تأمين وصول الطعام والماء والدواء لغزة، مشددًا على دور واشنطن في ضرورة توفير غذاء كافٍ: "لا بد من إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية للجميع".

أضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفي من تل أبيب، أن إسرائيل سترفع العقبات بالمعابر لوصول المساعدات بشكل آمن، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة تقوم بدور مهم لرفع المعاناة في غزة وأنه تحدث مع المسئولة الأممية لغزة ولديها الدعم الكامل من بلاده مع ضرورة أن يكون هناك طرف موجود من إسرائيل كذلك.

يجب عودة الفلسطينيين لديارهم

وتابع أنه أوضح بشكل جلي أن المدنيين الفلسطينيين يجب أن يتمكنوا من العودة لديارهم عندما تكون الظروف مواتية ولا يجب تهجيرهم.