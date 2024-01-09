وفد "السياحة" يُشارك فى النسخة الثالثة من مؤتمر خدمات الحج والعمرة 2024

أعلن على المانسترلى، رئيس غرفة شركات السياحة بالاسكندرية، عن مشاركة وفد وزارة السياحة برئاسة سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، ورئيس لجنة الحج العليا وكذلك أعضاء اللجنة العليا والفنية للحج فى النسخة الثالثة من مؤتمرومعرض خدمات الحج والعمرة 2024، والمقام بمدينة جدة.

ويضم الوفد كلًا من ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أحمد إبراهيم عضو اللجنه العليا للحج والعمرة، ووائل حفني مدير عام التفتيش والرقابة على الشركات بوزارة السياحة والآثار، وباسل السيسى عضو غرفة شركات السياحة.

وأشار "المانسترلى" إلى مشاركة الوفد في جلسة حوارية تحت عنوان "ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في خدمة ضيوف الرحمن"، تحدث خلالها عدد من المتحدثين عن دور وزارة الحج والعمرة في دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن.

وأكد الدكتور توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة، أن المؤتمر يعد فرصة لروّاد الأعمال، في خدمة ضيوف الرحمن، مضيفًا: "نرحب بكلّ الأفكار التي تساهم في تطوير مشاريع تخدم الحجاج والمعتمرين، لذا أطلقنا منصّة نسك أعمال، ومن خلالها نستقبل جميع هذه المبادرات، أسعد برؤيتكم، ومناقشة الدعم والتمكين لكم".

وقال إنه في رحلة التطوير المستمرة للبنية التحتية للمشاعر المقدسة لدينا مشاريع تطويرية تتجاوز الـ5 مليارات ريال، ولمعالجة تحديات الطقس أضيفت 150 ألف وحدة تكييف جديدة في المشاعر المقدسة.

كما حدثت قفزة نوعية في عدد الوجهات القادمة إلى مدينتي جدة والمدينة من 164 وجهة مباشرة إلى 216 وجهة مباشرة بنسبة زيادة 32% عن العام السابق.

كما شهد مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، جلسة حوارية ناقشت دور القطاع الوقفي في تطوير منظومة الحج والعمرة، وسلطت الضوء على أبرز البرامج والمبادرات والمشاريع، وتبحث سبل وآليات تطوير استراتيجيات وحوكمة القطاع الوقفي لخدمة ضيوف الرحمن.

وتعقد على مدار مدة المؤتمر مجموعة من ورش العمل المميزة، التي تُقدم فرصة التعرف على أحدث الممارسات والتقنيات في قطاع الحج والعمرة، واكتساب المهارات اللازمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.