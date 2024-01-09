الثلاثاء 09 يناير 2024
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حوادث

10 مصابين في حادث تصادم 3 سيارات قبل نفق الأوتوستراد

حادث سيارة سوزوكي
حادث سيارة سوزوكي

أصيب 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة سوزوكي مع سيارة ملاكي مع أخرى نقل أعلى الطريق الأوسطي قبل نفق الأوتوستراد، من التجمع اتجاه أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي جميع العلاجات والإسعافات الأولية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

 

البداية كانت بتلقي غرفة العمليات بوزارة الداخلية بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات أعلى الطريق الأوسطي قبل نفق الأوتوستراد للقادم من التجمع تجاه مدينة أكتوبر، حيث أسفر هذا الحادث عن وجود إصابات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية المختصة إلى مقر الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل كانت محملة "زلط" وسيارة ملاكي وأخرى سوزوكي، وبالفحص تبين وقوع 10 مصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وللاطمئنان على حالتهم الصحية، كما تم رفع حطام الحادث عن الطريق لعودة حركة المرور إلى طبيعتها، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

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