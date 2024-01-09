الثلاثاء 09 يناير 2024
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حوادث

حبس رجل وزوجته سرقا مركبتين من سائقين ببولاق الدكرور

حبس سيدة وزوجها
حبس سيدة وزوجها

أمرت جهات التحقيق بالجيزة بـ حبس رجل وزوجته متهمين بإلقاء البنزين على شخصين وإشعال النيران بهما، وذلك من أجل سرقة مركبتي توك توك منهما، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية عن المتهمين.

 

حبس رجل وزوجته سرقا مركبتين من سائقين ببولاق الدكرور 

 

كانت النيابة العامة، قد تلقت بلاغًا من قسم بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بفيد بتلقيه إشارة من أحد المستشفيات باستقبال سائق مركبة توك توك مقيم بدائرة القسم مُصاب بحروق بأماكن متفرقة بالجسم.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء سير الـمُصاب بمركبة التوك توك الخاص به بدائرة القسم، استوقفه مجهولان رجل وسيدة وطلبا منه توصيلهما لأحد المستشفيات بدائرة القسم، ولدى سيرهم بالطريق قاما بإلقاء كمية من البنزين عليه وإضرام النيران به وسرقة مركبة "التوك توك" ولاذا بالهرب، وفي وقت لاحق تبلغ للقسم من ذات المستشفى باستقباله سائق مركبة "توك توك" آخر مُصاب بحروق متفرقة، وتبين تعرضه لذات الواقعة من قبل مجهولين لهما ذات المواصفات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبي الواقعتين، عامل وزوجته ربة منزل لها معلومات جنائية – مقيمين بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة.

وأوضحت التحريات الأولية، أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعثر بحوزة الأول على هاتف محمول خاص بأحد المجنى عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعتين وأنهما يكونان تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في سرقة المواطنين بالإكراه، وأضافا بتصرفهما في مركبتي "التوك توك" بالبيع لعميليهما سيئي النية سائقى "توك توك" أحدهما "زوج شقيقة المتهمة تم ضبطهما وبحوزتهما المركبتين المستولى عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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