ديفيد كاميرون: هناك رهائن بريطانيون ما زالوا محتجزين فى غزة

أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، أن مواطنين بريطانيين لا يزالان محتجزين في غزة.

وقال كاميرون أمام لجنة الشئون الخارجية: لا يزال هناك مواطنان اثنان بريطانيان كرهينتين، ولا أريد أن أدلي بأي تعليق آخر عليهما.

وعندما سُئل عما إذا كان معروفًا ما إذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة، أجاب: أنا فقط لا أريد أن أقول المزيد. ليس لدينا أي معلومات لمشاركتها معك.



آخر تطورات الأحداث في غزة

أطلقت جماعة حزب الله اللبنانية طائرات بدون طيار متفجرة على قاعدة قيادة إسرائيلية رئيسية، معلنة عن أن الهجوم جزء من ردها على الاغتيالات الإسرائيلية الأخيرة رفيعة المستوى في لبنان.

وأعلن حزب الله عن أنه أطلق عددًا من الطائرات بدون طيار الهجومية المتفجرة، على القيادة العسكرية الشمالية الإسرائيلية في صفد، وهي المرة الأولى التي يستهدف فيها الموقع. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه لم تقع أضرار أو إصابات.

وبعد ذلك بوقت قصير، قتلت إسرائيل اثنين آخرين من أعضاء حزب الله، بمن في ذلك واحد في جنازة قائد كبير في قوة الرضوان الخاصة بالجماعة والذي قُتل في اليوم السابق.

وجاء العنف المتصاعد في الوقت الذي يقوم فيه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بجولة في الشرق الأوسط في محاولة لمنع الحرب بين إسرائيل وحماس من الانتشار إقليميًا.

وقال نائب زعيم حزب الله، نعيم قاسم، في كلمة متلفزة يوم الثلاثاء، إن جماعته لا تريد توسيع الحرب من لبنان، لكن إذا توسعت إسرائيل فإن الرد لا مفر منه إلى الحد الأقصى المطلوب لردع إسرائيل. وأضاف قاسم أن موجة الاغتيالات الإسرائيلية لا يمكن أن تؤدي إلى مرحلة تراجع، بل إلى دفع المقاومة إلى الأمام. قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي لمسئول كبير في الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات حول استقرار طويل الأمد مع إسرائيل.

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج، اليوم الثلاثاء، إنه "لا يوجد شيء أكثر فظاعة ومنافاة للعقل" من الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في حرب غزة. وانتقد هرتزوج جنوب إفريقيا لرفعها القضية التي من المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع يوم الخميس. وأضاف هرتزوج أن إسرائيل يجب أن تنتصر لأنها حرب تؤثر على القيم الدولية وقيم العالم الحر.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان إن 23210 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 59167 آخرين في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر.

واستشهد نحو 126 فلسطينيًا وأصيب 241 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية. وتدير حركة حماس وزارة الصحة في غزة.

قال الجيش الإسرائيلي إنه وسع عمليته البرية في مدينة خان يونس داخل قطاع غزة. ويزعم الجيش الإسرائيلي أن "عشرات الإرهابيين قُتلوا" و"تم العثور على كميات كبيرة من الأسلحة وممرات أنفاق الإرهاب تحت الأرض".