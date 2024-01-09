بلينكن يناقش مع مجلس الحرب الإسرائيلى خطة عودة الفلسطينيين لشمال غزة

شدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على أهمية تجنب المزيد من الأذى بين المدنيين وحماية البنية التحتية المدنية في غزة، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وناقش الجانبان اقتراحا قدمه وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت- عضو في مجلس الوزراء الحربي- وبموجبه لن تسمح إسرائيل للفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة حتى يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين.

وقال مسئول أمريكي لشبكة CNN، الإثنين، إنه من المتوقع أن يكون الأمر جزءًا من المباحثات.

وحسب البيان، ناقش بلينكن ونتنياهو "الجهود المستمرة لتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين، وأهمية زيادة مستوى المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المدنيين في غزة".

وتناول اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، نفس القضايا، مع التأكيد على دعم الولايات المتحدة حق إسرائيل في ضمان عدم تكرار الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر، وفقا لبيان آخر.

وقبل اجتماعه مع المسئولين الإسرائيليين، تحدث كبير الدبلوماسيين الأمريكيين، الذي يقوم بجولة متعددة لدول في الشرق الأوسط، أيضًا مع سيغريد كاغ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وتعهد بالتعاون الوثيق معها في هذا الشأن.