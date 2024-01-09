رئيس "نظافة القاهرة" يتفقد محور صلاح سالم ويجتمع بمسئولى المركزية للتجميل والإنارة

تفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وانارة القاهرة، اليوم محور صلاح سالم من أول كوبري المطار حتى العباسية.

وأشار الشرشابي إلى ضرورة رفع مستوى الزروعات والشتلات وأشكالها التجميلية مع وضع الفازات الدكورية بطول طريق صلاح سالم مع توحيد الشكل العام للفازات.

كما طلب من الورش الإنتاجية والمهندس أسعد محمد الانتهاء من الدهانات الخاصة بالأشجار والبرجولات والمقاعد الخشبية بطول الطريق في إعادة المظهر الحضاري والجمالي لمحور العروبة.

عقد اجتماع مع مسئولي المركزية للإنارة بالهيئة

كما اجتمع اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، مع ملاحظي المركزية للإنارة والمهندس طارق مهدي رئيس المركزية.

ووجه الشرشابي، باستمرار العمل على رفع مستوى منظومة الإنارة بكافة أرجاء القاهرة، مع ترشيد الإنارة بالمحاور والطرق الجديدة والميادين ومراجعة كاملة بأعمدة الإنارة بطول الطريق بمحور صلاح سالم وتركيب التالف نتيجة الحوادث المرورية.

وكلف رئيس الهيئة، باستمرار العمل والمجهود على كافة الطرق والمحاور والميادين والمتابعة المستمرة واليومية للحفاظ على مستوي منظومة الإنارة بكافة أرجاء القاهرة.

وكان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ثمن دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التى تحظى بمتابعة دورية مباشرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى رصد وتلقى شكاوى وطلبات المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى فى إطار جهود الدولة لتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تمكنت خلال العام من إنجاز ٩٩% من الشكاوى الواردة من مواطني القاهرة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والبالغ عددها ٤٩٨١٩ شكوى وإيجاد حلول لها، كما استطاع أكثر من ٦٠% من الأحياء والمديريات والجهات التابعة للمحافظة إنجاز ١٠٠% من الشكاوى الواردة لهم.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المحافظة تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين، خاصة تلقى الشكاوى والرد عليها بعد فحصها، وإيجاد الحلول لها، فى إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لانشاء مراكز لتطوير الخدمات وتقديمها للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل، ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا الى رضاء المواطنين.

رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال جولته

رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال جولته

رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال جولته