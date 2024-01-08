الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

هيئة نظافة القاهرة تقيم احتفالًا بمناسبة عيد الميلاد المجيد

رئيس هيئة نظافة القاهرة
رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال إقامة الإحتفالية

حرص اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، على مشاركة الإخوة المسيحيين العاملين بالهيئة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

 ترابط أسرى واجتماعى بين العاملين بالهيئة 

 وأعرب رئيس الهيئة عن سعادته البالغة في استمرار إقامة تلك الاحتفالية سنويا، لما توثقه من ترابط أسري واجتماعي بين العاملين بالهيئة، وخاصة في كافة المناسبات والأعياد على مدار العام.

وتمنى اللواء إيهاب الشرشابي عيد ميلاد مجيد مليئًا بالبهجة والسعادة على الجميع، وأن يجعل الله الأيام كلها مليئة بالأمل والسلام، وأبدى العاملون سعادتهم وشكرهم لرئيس مجلس إدارة الهيئة لاستدامة إقامة هذه المناسبة السعيدة، والأجواء الاحتفالية المصاحبة لها.
 

حضر الاحتفالية العميد عبد الهادي شعبان مدير عام الهيئة، والمهندس هشام عبد الرازق رئيس المركزية للتجميل، والمهندسة رحاب أباظة رئيس المركزية للشئون الفنية، وأحمد طلعت رئيس المركزية للشئون المالية والإدارية، والمهندس أسعد محمد مدير عام الورش الإنتاجية، ومديرو الإدارات العمومية والمستشار القانوني لرئيس الهيئة.

FB_IMG_1704718374322
FB_IMG_1704718374322
FB_IMG_1704718372127
FB_IMG_1704718372127
FB_IMG_1704718369702
FB_IMG_1704718369702
FB_IMG_1704718367553
FB_IMG_1704718367553
FB_IMG_1704718363531
FB_IMG_1704718363531
FB_IMG_1704718361635
FB_IMG_1704718361635
FB_IMG_1704718365561
FB_IMG_1704718365561
FB_IMG_1704718359738
FB_IMG_1704718359738
FB_IMG_1704718357849
FB_IMG_1704718357849
FB_IMG_1704718355915
FB_IMG_1704718355915
FB_IMG_1704718354253
FB_IMG_1704718354253
احتفالات عيد الميلاد المجيد هيئة نظافة القاهرة الاخوة المسحيين محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

رسميا.. جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة

محافظة القاهرة تستكمل المشروع المتكامل لتطوير كورنيش النيل ومحور الحضارات

الأكثر قراءة

عاجل.. زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو غير مؤهل لقيادة الدولة

عاجل.. نكشف آخر تطورات صفقة وسام أبوعلى وموعد وصوله للقاهرة

الفوز المستحيل.. كيف دمرت أنفاق حماس حلم إسرائيل بإعلان النصر فى غزة؟

العامرى فاروق يتصدر الترند بعد شائعة وفاته: "بَقاله شهرين فى غيبوبة"

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

فقد القدرة على القيادة.. الأمور تخرج عن سيطرة نتنياهو والفوضى هى النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية