هيئة نظافة القاهرة تقيم احتفالًا بمناسبة عيد الميلاد المجيد

حرص اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، على مشاركة الإخوة المسيحيين العاملين بالهيئة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

ترابط أسرى واجتماعى بين العاملين بالهيئة

وأعرب رئيس الهيئة عن سعادته البالغة في استمرار إقامة تلك الاحتفالية سنويا، لما توثقه من ترابط أسري واجتماعي بين العاملين بالهيئة، وخاصة في كافة المناسبات والأعياد على مدار العام.

وتمنى اللواء إيهاب الشرشابي عيد ميلاد مجيد مليئًا بالبهجة والسعادة على الجميع، وأن يجعل الله الأيام كلها مليئة بالأمل والسلام، وأبدى العاملون سعادتهم وشكرهم لرئيس مجلس إدارة الهيئة لاستدامة إقامة هذه المناسبة السعيدة، والأجواء الاحتفالية المصاحبة لها.



حضر الاحتفالية العميد عبد الهادي شعبان مدير عام الهيئة، والمهندس هشام عبد الرازق رئيس المركزية للتجميل، والمهندسة رحاب أباظة رئيس المركزية للشئون الفنية، وأحمد طلعت رئيس المركزية للشئون المالية والإدارية، والمهندس أسعد محمد مدير عام الورش الإنتاجية، ومديرو الإدارات العمومية والمستشار القانوني لرئيس الهيئة.

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