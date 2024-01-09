بحضور قيادات "المتحدة".. افتتاح أكبر شاشة إعلانية بتقنية 5D بمطار القاهرة

عرض برنامج (الستات مايعرفوش يكدبوا) المذاع عبر فضائية "CBC" تقريرًا مصورًا عن افتتاح أكبر شاشة إعلانية بتقنية 5D في مطار القاهرة بحضور قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

التطور التكنولوجي الإعلاني

قال أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن "إيجيبت آوت دور" إحدى الشركات التابعة للشركة المتحدة أطلقت شاشة جديدة لها عند مطار القاهرة لتكون بوابة للسياحة المصرية والتصدير.

أكد سالمان وأن هذه الشاشة ستحتوي على الكثير من المنتجات التابعة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الشركة المتحدة ستبذل قصارى جهدها من أجل تكرار هذه التجربة خارج المطار،

في السياق، أشار عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى أن الشركة المتحدة لديها فروع كثيرة في سوق الإعلانات الخاصة بالتلفزيون والديجيتال وسوق الإعلانات آوت دور.

جهود الشركة المتحدة

وأشار منتصر النبراوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إيجيبت آوت دور"، إلى أن الشركة حرصت على جلب شاشة الـ 5D، بالتعاون مع شركة الفخر الإماراتية:"نخطط الفترة المقبلة جلب أكثر من شاشة بهذه التقنية الحديثة".

في السياق، أكدت سماح سالم، المدير التنفيذي لشركة الفخر الإماراتية، أن الشركة حريصة كل الحرص على مواجهة التطور التكنولوجي، معبرة:"سعداء بالتعاون مع شركة مصر آوت دور".