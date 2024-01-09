توزيع 300 كيلو لحوم مجانا بكنيستين في المنوفية

نظمت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، احتفالية لتوزيع (300) كيلو لحوم مجانا لدعم 150 أسرة بكنيستي ماري جرجس والملاك ميخائيل في بركة السبع، لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية تحرص دائما على مشاركة المسيحيين مناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجا، في قرى ومدن المحافظة، مؤكدًا أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم.

تسليم مشروعات للسيدات الأرامل

واختتم شعبان أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

وعلى صعيد آخر، نجحت جمعية الأورمان فى تنظيم حفلا لدعم (25) فتاة يتيمة بمبالغ مالية بلغت 375ألف جنيه بواقع 15 ألف لكل فتاة يتيمة مقبلة على الزواج، لمساعدتهن في إتمام زفافهن وادخال السعادة على قلوبهن، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء ابراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري انسانى أطلقته الأورمان قبل سنوات من الأن ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة فى دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات فى بناء حياة جديدة، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها ان يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الأورمان لها.