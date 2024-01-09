الثلاثاء 09 يناير 2024
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حوادث

حبس 3 عاطلين فى الاتجار بالمواد المخدرة بدار السلام

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة  دار السلام الجزئية، اليوم بحبس 3 عاطلين، في اتهامهم بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، ومصادرة المضبوطات.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عاطلين بحوزتهم، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 3٫250 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش، عدد من أقراص الترامادول المخدر، سلاحين أبيض -مطواة-.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

نيابة دار السلام المواد المخدرة مخدر الحشيش أقراص الترامادول مطواه وزارة الداخلية

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