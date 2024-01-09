حبس 3 عاطلين فى الاتجار بالمواد المخدرة بدار السلام

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم بحبس 3 عاطلين، في اتهامهم بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، ومصادرة المضبوطات.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عاطلين بحوزتهم، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 3٫250 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش، عدد من أقراص الترامادول المخدر، سلاحين أبيض -مطواة-.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.