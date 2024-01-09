بعد إنهاء حياة عامل.. خلطة حقنة البرد السحرية "خطر وتسبب الوفاة"

يعد استخدام خلطات غير معتمدة أو غير آمنة من حقنة البرد أو أي مواد تحتوي على مواد كيميائية مركبة مع بعضهما البعض يُعَد أمرًا خطيرًا للغاية. في حادثة وفاة العامل بسبب استخدامه لحقنة البرد، تتجلى خطورة استخدام المواد غير الآمنة والمشبوهة في الحقن.

وهذه الحوادث تُسلط الضوء على مخاطر استخدام المواد غير المعتمدة طبيًا، والتي قد تحتوي على مواد ضارة أو قد تكون غير نظيفة، مما يؤدي إلى الإصابة بمشاكل صحية خطيرة أو حتى الوفاة. يجب أن يكون الاعتماد على المواد الطبية والحقن الطبية من مصادر موثوقة ومعتمدة، ويُحذر بشدة من استخدام أي مواد أو حقن غير معتمدة.

وخلال الفترة الماضية، لوحظ ارتفاع عدد الوفيات الذين اخذوا حقن "الخلطة السحرية" لعلاج نزلات البرد من شباب ونساء واطفال، فمنذ أشهر قليلة توفى طفلتان من أسرة واحدة بسبب تناولهما حقنة البرد، مما أدى إلى اصابة الطفلتان بحالة إعياء شديدة وارتفاع في درجة الحرارة.

تحذيرات وزارة الصحة

وحذرت وزارة الصحة من استخدام حقنة البرد لعلاج الأنفلونزا، والتي يطلق عليها "الخلطة السحرية"، موضحة أن الحقنة مكونة من مضاد حيوي، وكورتيزون ومسكن للآلام، مشيرة إلى أن المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد إنما تستخدم لعلاج العدوى البكتيرية، والإفراط في استخدامها يجعل الجسم مقاوم لها على المدى البعيد، والإفراط في استخدام الكورتيزون يؤدي إلى ضعف في المناعة وله أضرار كثيرة اصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى السكر وارتفاع ضغط الدم.

وكان الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة، قد أكد في تصريحات له أن تناول أدوية الكورتيزون دون داعي تؤدي إلى ضعف الجهاز المناعة، وهناك بعض الفئات التي تمنع من استخدام الكورتيزون، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، كما حذر من الإفراط في تناول المضادات الحيوية وعدم الحصول عليها إلا من خلال الطبيب.

أضرار حقنة البرد

وحذر عدد من الأطباء من استخدام خلطة حقنة البرد "الخلطة السحرية" من أضرارها.

-ضعف جهاز المناعة.

-حدوث مشاكل في الكلى والكبد.

-الإصابة بهشاشة العظام.

- الإفراط في تناول المسكنات الموجودة بالحقنة قد يؤدى حدوث قرحة فى المعدة.