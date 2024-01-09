إحالة متهمين بسرقة جنيهات ذهب من عيادة طبيب بمدينة نصر للمحاكمة

أحالت نيابة مدينة نصر، عاطلين، إلى محكمة الجنح؛ لاتهامهما بسرقة جنيهات ذهب ومبلغ مالي من داخل عيادة طبيب.



واعترف المتهمان بارتكابهما الواقعة، وأن أحدهما كان يعمل سابقًا في العيادة وعلى علم باحتفاظ مالكها بمشغولات ذهبية.

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما تمكن رجال المباحث من ضبط شخصين - لأحدهما معلومات جنائية - لارتكابهما واقعة سرقة مسدس، عدد من الجنيهات الذهب ومبلغ مالي وهاتف محمول من داخل عيادة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزتهما المسروقات.

وباستدعاء المبلغ تعرف على المتهمين والمسروقات، واتهمهما بالسرقة واتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.