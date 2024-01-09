شوبير: الأهلي سيكتفي بصفقتين فقط في يناير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر كواليس صفقات النادي الأهلي الجديدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية "يناير 2024".

شوبير يكشف تطورات صفقات الأهلي الجديدة

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الثلاثاء: "الأهلي أنهى بالفعل صفقة الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب نادي سيريوس السويدي، بعد خضوع اللاعب للكشف الطبي".

وأضاف: "اللاعب سيخضع للكشف الطبي أيضا، عقب وصوله للقاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأردف شوبير: "صفقة عمر كمال جناح مودرن فيوتشر، انتهت تماما لصالح المارد الأحمر، الأهلي لا يفكر مطلقا في ضم مدافع جديد للفريق".

وعن اللاعب الجزائري مسلم أناتوف أوضح حارس الأهلي الأسبق: "أحد الأشخاص رشحه لشركة الكرة، والشركة عرضت اللاعب على المدير الفني في ظل صغر سنه، ولم يصل لهم رد حتى الآن".

وأكمل شوبير: "البعض يقول هناك لاعب أجنبي، الأهلي سيتعاقد معه حال رحيل أليو ديانج، في ظل وجود عروض قطرية، لكن لا توجد أي عروض لديانج أو محمد الشناوي حتى هذه اللحظة".

وزاد: "مارسيل كولر يسعى لإقامة معسكر في الإمارات بسبب وجود حالة من الملل، وخالد بيبو يحاول الاتفاق على مباريات ودية حاليًا".

واختتم شوبير: "الأهلي سيكتفي بصفقتي وسام أبو علي وعمر كمال عبدالواحد، خلال يناير الجاري 2024، ولن يضم أي مدافع جديد إلا إذ ظهر لاعب مميز، ولن يكون أجنبيًا".

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي، قد نجح في إنهاء عام 2023، بالحصول على لقب السوبر المصري للأندية الأبطال للمرة الـ14 بمسماها الحديث، وذلك على حساب مودرن فيوتشر في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 4/2.

كما سبق لقب السوبر المصري للأندية الأبطال، حصول المارد الأحمر، على الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه.