الثلاثاء 09 يناير 2024
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حوادث

اليوم.. نظر محاكمة متهم في "أحداث المطرية"

محاكمة
محاكمة

تبدأ اليوم الثلاثاء، الدائرة الثانية إرهاب، نظر إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بقتل شخصين وترويع المواطنين في المطرية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوى وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.

وأحال المحامي العام لنيابة شرق القاهرة المتهم و9 أخرين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين فى المطرية، حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والعنف حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.

الدائرة الثانية ارهاب المطرية المستشار حمادة الصاوي نيابة شرق القاهرة

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