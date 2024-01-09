نبيل عمر يتحدث لـ "الشاهد" عن الثورة الثقافية فى الصين (فيديو)

قال الكاتب الصحفي نبيل عمر: إن "الصين استطاعت إجراء نقلة حضارية كبيرة في وقت متأخر للغاية، خاصة بعد أن سبقتها في ذلك اليابان، لكن حتى وهي فقيرة قبل ذلك الأمر كانت تغير نمط الثقافة بين الصينيين، فالشعب الصيني كان مدمنا لمخدر الأفيون، وكان أيضا متأثرا للغاية بالاستعمار الذي أجبره على عدم العمل والسيطرة على ثروته الخاصة".

وأضاف عمر، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "الصين كانت دولة فقيرة للغاية، والبؤس كان يجتاح الريف الصيني بشكل كامل، لكن الثورة الثقافية غيرت مجرى الحياة لديهم، وإذ نظرنا اليوم إلى الصين، نرى كيف تمكنوا من إنشاء قطارات تسير على الطرق الطبيعية، والذي يستخدمه الذكاء الاصطناعي ما بين الآلات وبعضها، ويحدد مسار القطار على الأرض دون قضبان".



وواصل: "تغيير الثقافة في الصين جاء في اللحظة التي قرروا فيها إجراء تغييرا نمطيا للإنتاج، حين اكتشفوا أن الإنسان هو من يستطيع فعل ذلك، ولكن التيار العام في مجتمعنا لما يصل أبدا إلى هذه الدرجة، رغم أن الفرصة جاءته بعد تجربة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ولكنها لم تكتمل بعد الانفتاح حين اتجهنا في طريق آخر نحو الاستهلاك الواسع".