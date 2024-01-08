فهمي الزعارير: موقف مصر حول رفض التهجير كان حائلًا أمام مخططات إسرائيل

قال فهمي الزعارير، أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني، إن الجهد الفلسطيني المصري والعربي ينصب باتجاه اليوم الحالي وليس اليوم الثاني للحرب بفلسطين، مؤكدًا أن الفلسطينيين يعانون من إبادة جماعية الأمر الذي دفع جنوب إفريقيا أن ترفع قضية بمحكمة العدل الدولية.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، للرئيس عبدالفتاح السيسي، والاجتماع المشترك بينهما للتنسيق المتواصل لكل ما تقدمه مصر باعتبارها الشقيقة الكبرى وباعتبار أننا نتحدث عن الأمن القومي العربي والمصري.

يتم العمل على تحقيق وقف فوري لإطلاق النار

وأكد أنه يتم العمل على تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وأن يتم توفير مقومات الحياة الأساسية بقطاع غزة، موجهًا الشكر لمصر وللرئيس السيسي، على موقف الجمهورية الثابت ورفض التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين وهو موقف مشرف لمصر شكل حائلا أساسيا أمام مخططات إسرائيل.