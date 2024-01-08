الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

توك شو

فهمي الزعارير: موقف مصر حول رفض التهجير كان حائلًا أمام مخططات إسرائيل

فهمي الزعارير
فهمي الزعارير

قال فهمي الزعارير، أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني، إن الجهد الفلسطيني المصري والعربي ينصب باتجاه اليوم الحالي وليس اليوم الثاني للحرب بفلسطين، مؤكدًا أن الفلسطينيين يعانون من إبادة جماعية الأمر الذي دفع جنوب إفريقيا أن ترفع قضية بمحكمة العدل الدولية.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، للرئيس عبدالفتاح السيسي، والاجتماع المشترك بينهما للتنسيق المتواصل لكل ما تقدمه مصر باعتبارها الشقيقة الكبرى وباعتبار أننا نتحدث عن الأمن القومي العربي والمصري.

يتم العمل على تحقيق وقف فوري لإطلاق النار

وأكد أنه يتم العمل على تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وأن يتم توفير مقومات الحياة الأساسية بقطاع غزة، موجهًا الشكر لمصر وللرئيس السيسي، على موقف الجمهورية الثابت ورفض التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين وهو موقف مشرف لمصر شكل حائلا أساسيا أمام مخططات إسرائيل.

مصر موقف فهمي الزعارير الجهد الفلسطيني المصري أمام مخططات إسرائيل رفض التهجير

مواد متعلقة

باحث: لقاء السيسى مع "أبو مازن" جاء فى توقيت مهم لدعم الفلسطينيين

أبو ردينة ردًا على مهاجمة نتنياهو لـ "أبو مازن": جهود "عباس" تنصب حاليًا على وقف العدوان

أبو مازن: سنظل نرفض دائمًا كل مخططات التهجير والترحيل لأبناء شعبنا من وطنهم

أبو مازن: نرفض القرصنة الإسرائيلية على أموالنا التى نرسلها شهريًا إلى غزة

أبو مازن ورئيس جنوب إفريقيا يحضران قمة القاهرة للسلام غدا

أبو مازن: قتل المدنيين فى إسرائيل وفلسطين مخالفة للدين والقانون الدولى

الأكثر قراءة

منتجو الدواجن: السوق تحتاج لمضاعفة الأمصال لحماية إنتاج «الدورة الشتوية»

قرار مفاجئ بشأن اجتماع مجلس إدارة الزمالك الليلة

استقالة رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن

القسام: استهداف ناقلة جنود إسرائيلية والإجهاز على قوة خاصة

«غسلوا شرفهم».. حبس شقيقين في قتل فتاة وخبير زراعي بالمعصرة

«عاشت في الحرام».. ماذا قال أشقاء فتاة المعصرة في اعترافاتهم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية