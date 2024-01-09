في ذكرى وفاة وائل الإبراشي.. كيف قضى كورونا على أحلام الإعلامي البارز؟

تحل غدًا ذكرى وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا، وتدهور حالته الصحية تدريجيًا حتى رحل عن عالمنا في 9 يناير 2022، بعد أن ظل يصارع المرض لسنوات وتداعياته التي أدت إلى إصابته بتليف كبدي.

حياته المهنية

بدأ وائل الإبراشي حياته المهنية كصحفي في جريدة روز اليوسف، وبعد ذلك في صوت الأمة، حتى تولى رئاسة تحريرها قبل أن يستقيل منها في عام 2010.

وكان من بين أشهر مقدمي البرامج عبر القنوات الفضائية، حيث قدم برنامج "العاشرة مساءً" على قناة دريم، وبعد ذلك قدم برنامج "التاسعة" عقب النشرة الإخبارية على القناة الأولى الفضائية.

وتدهورت حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا في عام 2020.

وفاته

وائل الإبراشي استمر في المعاناة من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا لمدة تزيد على عام ونصف، وساءت حالته بشكل كبير حتى أصيب بتليف كبدي.

وكتب في ذلك الوقت عبر حسابه على "فيسبوك": "منذ أن حملني الإسعاف من منزلي إلى المستشفى وأنا في حالة حرجة، تمكن كورونا من التهام جزء كبير من الرئتين، ولم تترك لي سوى مساحات صغيرة للتنفس، والآن فقط بدأت حالتي تتحسن، لكني بحاجة إلى دعواتكم".

بعد بضعة أيام من تحسن حالته، عادت حالته إلى التدهور مرة أخرى، مما استدعى دخوله إلى العناية المركزة. طلبت أسرته من جمهوره الدعاء له وعدم نشر الشائعات. بعد عودته إلى منزله، استمر في معاناة لشهور بمشاكل في الرئة والتنفس.

وبعد انتشار الشائعات حول عودته لتقديم برنامجه "التاسعة"، تدهورت حالته بشكل أكبر بسبب تبعات المرض، وفارقنا في يناير 2022 عن عمر يناهز الـ 58 عامًا.