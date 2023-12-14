"كان واعدنى بالجواز".. تفاصيل محاولة سيدة قتل أرملة وائل الإبراشى

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالحيزة، عن تفاصيل محاولة سيدة الشروع في قتل أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي داخل منزلها بمدينة 6 أكتوبر.

مأمور قسم أول أكتوبر تلقى بلاغا من شرطة النجدة بتحفظ الأمن الإداري لمنتجع سكني على سيدة، حاولت الاعتداء بسكين على أرملة الإبراشي، لتتوجه قوة من القسم إلى محل البلاغ واصطحبت المشكو في حقها إلى ديوان القسم، وكانت تهزي بكلمات غير مفهومة زاعمة "وائل كان هيتجوزني".

وحضرت أرملة الإبراشي إلى القسم لسماع أقوالها واكتفت بالقول: "معرفش طلعت لي منين!" مشيرة إلى أنها استغاثت بأمن الكمبوند لدى إشهار السيدة السلاح الأبيض.

واتهمت سحر الإبراشي، أرملة وائل الإبراشي سيدة بالاعتداء عليها ومحاولة قتلها بالتعدي عليها بسلاح أبيض (سكين)، تحفظت عليه قوات الأمن.

واستغاثت أرملة الإبراشي بأمن الكمبوند الذي تقطن فيه ثم طلبت شرطة النجدة، وحررت محضرًا في قسم الشرطة اتهمت فيه السيدة بمحاولة الاعتداء عليها بسلاح أبيض، وظلت تهزي بكلمات قائلة: "أنا كنت هشتغل معاه وما اشتغلتش وهو عايش لسه مماتش.. هو ليه بيتهرب مني ده كان واعدني بالجواز".