الخميس 14 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"كان واعدنى بالجواز".. تفاصيل محاولة سيدة قتل أرملة وائل الإبراشى

وائل الإبراشي وزوجته
وائل الإبراشي وزوجته سحر - أرشيفية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالحيزة، عن تفاصيل محاولة سيدة الشروع في قتل أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي داخل منزلها بمدينة 6 أكتوبر. 

مأمور قسم أول أكتوبر تلقى بلاغا من شرطة النجدة بتحفظ الأمن الإداري لمنتجع سكني على سيدة، حاولت الاعتداء بسكين على أرملة الإبراشي، لتتوجه قوة من القسم إلى محل البلاغ واصطحبت المشكو في حقها إلى ديوان القسم، وكانت تهزي بكلمات غير مفهومة زاعمة "وائل كان هيتجوزني".

وحضرت أرملة الإبراشي إلى القسم لسماع أقوالها واكتفت بالقول: "معرفش طلعت لي منين!" مشيرة إلى أنها استغاثت بأمن الكمبوند لدى إشهار السيدة السلاح الأبيض.

واتهمت سحر الإبراشي، أرملة وائل الإبراشي سيدة بالاعتداء عليها ومحاولة قتلها بالتعدي عليها بسلاح أبيض (سكين)، تحفظت عليه قوات الأمن.

واستغاثت أرملة الإبراشي بأمن الكمبوند الذي تقطن فيه ثم طلبت شرطة النجدة، وحررت محضرًا في قسم الشرطة اتهمت فيه السيدة بمحاولة الاعتداء عليها بسلاح أبيض، وظلت تهزي بكلمات قائلة: "أنا كنت هشتغل معاه وما اشتغلتش وهو عايش لسه مماتش.. هو ليه بيتهرب مني ده كان واعدني بالجواز".

وائل الإبراشي ارملة وائل الابراشي قتل ارملة وائل الابراشي قتل ارملة الاعلامي الراحل وائل الابراشي مدينة ٦ أكتوبر قسم أول أكتوبر وائل كان هيتجوزني أرملة الإبراشي

الأكثر قراءة

عاجل.. مفاجأة.. نتنياهو يمنح الموساد صلاحية عقد صفقة تبادل المحتجزين مع حماس

"كان واعدنى بالجواز".. تفاصيل محاولة سيدة قتل أرملة وائل الإبراشى

تصريحات عمرو السولية عن «الثأر من اتحاد جدة»

انطلاق مهرجان الجونة 2023.. وبوسي شلبي أول الحضور بإطلالة مثيرة (صور)

13 دبابة و8 ناقلات.. "القسام" تُعلن حصيلة اشتباكاتها مع الاحتلال بخان يونس اليوم

بعد إعلان دار الإفتاء.. تعرف على تفاصيل موعد شهر رمضان الكريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا

"أطباء بلا حدود": يموت الناس فى جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات

استشهاد 3714 طالبًا وقصف 381 مدرسة منذ بداية العدوان على غزة