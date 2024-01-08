الإثنين 08 يناير 2024
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تحقيقات ومتابعات

"مستمرون رغم الوجع".. كلمات وائل الدحدوح على قبر نجله تتصدر تريند "X"

وائل الدحدوح
وائل الدحدوح

تصدّر الصحفي وائل الدحدوح تريند منصة التدوينات القصيرة "X" خلال الساعات الأخيرة، بعد استشهاد حمزة نجله، جراء قصف من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف صحفيين، في منطقة غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، وقد استشهد مع حمزة صحفي آخر زميله.

استهداف حمزة نجل وائل الدحدوح

وطال الاستهداف الجوي الإسرائيلي بحمزة وزميله مصطفى ثريا، أثناء استقلالهم مركبة صحفيين، وكانت هذه المركبة تقل عدد من طاقم إعلام في قطاع غزة لتغطية آخر الأخبار.

وتداول مستخدمو منصة التدوينات "إكس" فيديوهات للصحفي وائل الدحدوح وهو يقف على قبر حمزة نجله يرثيه بكلمات حزينة ومؤثرة، تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضامن الرواد مع الصحفي الذي فقد عائلته بالكامل ولا يزال يمارس مهمته في اكتشاف معاناة الفلسطينيين والجرائم التي يرتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة وقتل المدنيين من الأطفال والنساء والكبار.

استهداف جميع أفراد عائلة وائل الدحدوح

ولم يكن حمزة الابن الأول الذي يفقده وائل الدحدوح، بل سابقًا، تعرضت عائلته لقصف إسرائيلي، استهدف منزلهم في مخيم النصيرات وسط القطاع، تضمّنت العائلة زوجته وابنه وابنته وحفيدتهم، وأدّى هذا القصف إلى استشهادهم.

وحمزة وائل حمدان الدحدوح، ولد في غزة واستشهد في خان يونس، كان صحفيًا ومصورًا فلسـطينيًا، وحاز على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة الأزهر في غزة.

من هو وائل الدحدوح

وائل حمدان إبراهيم الدحدوح، المعروف أيضًا باسم أبو حمزة، هو صحفي فلسـطيني، وُلد في 30 أبريل 1970 ونشأ ودرس في مدينة غزة، حيث قضى معظم سنوات حياته. تعرض للاعتقال لمدة سبع سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وبدأ حياته المهنية كمراسل لصحيفة القدس الفلسـطينية، وعمل لصالح وسائل إعلام أخرى قبل أن ينضم إلى قناة الجزيرة في عام 2004.

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