محلل سياسى: نتنياهو يرفض التفاوض مع المقاومة الفلسطينية خوفًا من ملاحقة المحاكم الدولية

قال نضال السبع، الكاتب والمحلل السياسي، إنه على مدى 75 عامًا رسخ الاحتلال الإسرائيلي صورة ذهنية لدى الجميع عن الجيش الصهيوني باعتباره جيشا لا يمكن لأحد مقاومته وأنه لا يُقهر، وهذا التصور تم إسقاطه بعد أحداث 7 أكتوبر 2023.

الحرب بغزة

أكد نضال السبع، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الحكومة الصهيونية لجأت إلى تفعيل عمليات الاغتيال لمحاولة إعادة الصورة الذهنية الخاصة بالجيش الصهيوني التي سقطت بعد 7 أكتوبر.

وأضاف في حديثه، أن جيش الاحتلال يبدوا أن لديه أجندة أمنية بها أسماء بعض عناصر المقاومة، سواء من داخل فلسطين أو لبنان.

وأشار إلى أن الجانب الأمريكي يشدد على عدم التوسع في نطاق العمليات العسكرية الصهيونية، ولكن تفكير نتنياهو يختلف عن التفكير الأمريكي في هذه النقطة، حيث تعرف أمريكا أنه كلما استمرت الحرب في الشرق الأوسط كلما انخفضت شعبية بايدن في الانتخابات المقبلة نتيجة التمويل الأمريكي المباشر للكيان الصهيوني.

رفض نتنياهو التفاوض

وتابع: "نتنياهو يعلم جيدًا أنه إذا تفاوض مع المقاومة الفلسطينية، فسوف يكون هذا انتصارًا مباشرًا للمقاومة، كما أن هذا التفاوض سيجعله معرض للمحاكمة والمسائلة الدولية عن العلميات الإجرامية التي قام بها في حق الشعب الفلسطيني".