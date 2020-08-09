محلل سياسي: تقديم فرنسا 250 مليون يورو للبنان لن يحل الأزمة

قال نضال السبع المحلل السياسي، إن استقالة وزير الخارجية اللبناني جاءت احتجاجًا على تصرف رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب خلال لقائه بالوزير الفرنسي دون معرفة وزير الخارجية، لذلك انتفض لكرامته قبل أن يتخلوا عنه بشكل صريح.وأضاف «السبع» خلال مداخلة عبر سكايب في النشرة الإخبارية بفضائية «إكسترا نيوز» مساء الأحد، أن وزير الخاريجة اللبناني وجد أن الدولة تواجه وضعًا سياسيًا داخليًا وخارجيًا سيئًا، ولم يأتِ الوزير في ظل ظروف طبيعية، لذلك استقالته في هذا الوقت الذي يطالب فيه الشعب بتغيير النظام كانت في محلها.وأكد أن الحكومة اللبنانية الحالية لا يعترف بها الشعب اللبناني ولا يتعاونوا معها، بل لابد من تشكيل حكومة وحدة وطنية من أقطاب الشعب.وأشار إلى أن مبلغ 250 مليون يورو الذي تعهدت فرنسا بتقديمه كمساعدة للبنان لن يقدم أو يؤخر في حل ديون لبنان بشكل عام، ولكنه قد يساعد في معالجة مرفأ بيروت بعد انفجاره.