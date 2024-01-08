رئيس وحدة قطاع المكفوفين يوضح الخدمات التكنولوجية التى تقدمها مكتبة طه حسين

قال محمد صبحي، رئيس وحدة القطاع الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة بمكتبة الإسكندرية، إن مكتبة طه حسين من المكتبات المتخصصة، والتي تهتم بتوصيل المعرفة وإتاحة فرصة القراءة لذوي الإعاقة البصرية، مشيرًا إلى أنها بدأت مع بداية مكتبة الإسكندرية بشكل عام.

مكتبة طه حسين للمكفوفين

وأكد صبحي، خلال حواره لبرنامج السفيرة عزيزة المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه يتم استقبال الأطفال في مكتبة طه حسين من عمر أربع سنوات، حيث يوجد داخل المكتبة مجموعة من الكتب المسلجة على الإسطوانات، وكتبة مسموعة ديجيتال، هذا علاوة عن توافر الكتب بطريقة برايل.

مزايا مكتبة الإسكندرية لللمكفوفين

وأضاف في حديثه، أنه يتم توفير برنامج خاص بالتطوع، من خلال توفير شخص يقرأ الكتب للكفيف عبر الإنترنت.

وتابع: "يتم طباعة بعض المجسمات وتحويلها إلى طريقة البرايل لتوضيح المعلومة للكفيف، مثل تحويل الخرائط والصور إلى طريقة البرايل".

واستطرد: "هناك اهتمام كبير داخل المكتبة بالجانب العلمي، ولهذا قامت المكتبة بتوفير مجسمات بطريقة برايل خاصة بالكبد، جسم الإنسان، الكرة الأرضية، الكواكب".