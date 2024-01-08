الإثنين 08 يناير 2024
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فن

ياسمين عبدالعزيز تشيد بالعوضى فى "الإسكندرانى": ده خليفة أحمد زكى

العوضي وياسمين عبد
العوضي وياسمين عبد العزيز

أشادت الفنانة ياسمين عبدالعزيز بزوجها أحمد العوضي بعد نجاح فيلمه الجديد "الإسكندراني" الذي يخوض من خلاله البطولة المطلقة الأولى في عالم السينما الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائي وهو الأمر الذي أسعدها كثيرًا بخوضه التجربة.

وكتبت ياسمين عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" ستوري قالت فيه: "أحمد العوضي خليفة أحمد زكي في السينما".

 

فيلم الإسكندراني

يقوم ببطولة "الإسكندراني" كل من الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبدالله، انتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

وقدم أحمد العوضى شخصية الابن «بكر الإسكندرانى» بحرفية شديدة، أظهرت قدراته الكبيرة فى التمثيل، خاصة مع تعقد خطوطها الدرامية، فهو شاب قوى يمتاز بمحاولة فرض رأيه وسيطرته على الجميع، لكن هذا لا يغير احترامه الكبير لوالده. 

يشارك فى بطولة فيلم «الإسكندرانى»، بجانب أحمد العوضى، كل من: حسين فهمى، وبيومى فؤاد، وصلاح عبدالله، ومحمود حافظ، وخالد سرحان، وانتصار، ومحمد رضوان، ومحمود الليثى، وآخرين.

الفيلم من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف، بينما تولى مهمة الإشراف العام على الإنتاج أحمد عفيفى، وتصوير عبدالله أكرم، وديكور سامح سليم، ومنتج فنى صبرى السماك، ومونتاج عمرو عاكف.

فيلم الإسكندراني الإسكندراني الفنانه ياسمين عبد العزيز ياسمين عبد العزيز الفنان أحمد العوضي أحمد العوضي

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