طلاب صيدلة الجامعة المصرية الصينية ينتجون أجهزة تدخل في مراحل صناعة الدواء

أعلن الدكتور مينا تادرس عميد كلية الصيدلة بالجامعة المصرية الصينية عن تمكن طلاب المستوي الرابع من تصميم وإنتاج عدد من الأجهزة التي تدخل في مراحل صناعة الدواء.

وقال الدكتور مينا تادرس – في تصريح له اليوم – إن طلاب كلية الصيدلة نجحوا في إنتاج أجهزة في صناعة الدواء مثل "أجهزة التبخير والتجفيف والتقطير والفصل وذلك في إطار التطبيق العملي لما قاموا بدراسته في مقرر التكنولوجيا الصيدلية تحت إشراف عميد الكلية.

وأوضح أن ما قام به الطلاب يعد تفعيلا لرسالة الجامعة المصرية الصينية في تطوير مستوى الطالب علميا ومهنيا من خلال إتباع طرق تعلم غير تقليدية يقدمها نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، لافتا إلى أنه تم توزيع الطلاب إلى عدد من المجموعات وقاموا بالتواصل مع عدد من الورش الهندسية ونقلوا إلى القائمين بالتصنيع فيها ما قاموا بدراسته واستيعابه من التكنولوجيا الصيدلية وتابعوا خطوات التصنيع حتى أمكنهم انتاج أجهزة يمكن استخدامه بكفاءة في صناعة الدواء.

من جانبهم، أعرب الطلاب عن سعادتهم بالتجربة الجديدة التي قاموا بها، وأنها أضافت لهم خبرات مختلفة تساهم في ثقل مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل سواء في الداخل او الخارج.

جدير بالذكر أن الجامعة المصرية الصينية تضم 7 كليات هي: "الطب البيطري- العلاج الطبيعي - الاقتصاد والتجارة الدولية - كلية حاسبات ومعلومات - الصيدلة - الفنون والتصميم -الهندسة"، ومن المقرر فتح كليات جديدة بالجامعة الصينية خلال العام الجامعي المقبل.

وفي سياق آخر شهدت جامعة القاهرة على مدار عام 2023، بتوجيه من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، العديد من أوجه تعزيز سُبل التعاون الدولي مع العديد من الجهات والمؤسسات على مختلف المستويات، ومن خلال عدة إجراءات، أهمها توقيع العديد من بروتوكولات واتفاقيات تعاون مع من جامعات وجهات وهيئات ومؤسسات محلية ودولية، واستقبال شخصيات عامة وسفراء ووفود وممثلي عدة جهات، والعديد من الفعاليات مع جامعات أجنبية، بالإضافة إلى المشاركة المتنوعة من الفعاليات الدولية، واستقبال الأساتذة الأجانب الزائرين للتدريس بعدد من كليات الجامعة، وذلك في إطار حرص الجامعة على فتح آفاق واسعة على الساحة الدولية.