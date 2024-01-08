أهم الأسئلة المتوقعة في مادة اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوي

أيام قليلة ويخوض طلاب الصف الأول الثانوي امتحان اللغة العربية، وتنشر الدستور مراجعة نهائية بها كافة الأسئلة المتوقعة فى مادة اللغة العربية فى الصف الأول الثانوي وذلك تحت إشراف مهتدى سلطان كبير معلمى اللغة العربية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى، أن امتحانات الصف الأول الثانوي ستكون فى مستوى الطالب المتوسط وجميع الأسئلة ستكون من المنهج ومباشرة بعيدة عن اللف والدوران.

أقرا أيضًا

من ناحية أخرى، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وأعلنت الوزارة تفاصيل الجداول وهى كالتالي:

أولًا: جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

-يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

-يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادة الرياضيات.

-يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة.

-يوم الخميس 18 يناير 2024: امتحان مادتي التاريخ والأحياء.

-يوم الإثنين 22 يناير 2024: امتحان مادتي الكيمياء، والجغرافيا.

-يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادتي الفيزياء، واللغة الأجنبية الثانية.

ثانيًا: جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

-يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان اللغة العربية– الشعبة (عام).

-يوم الإثنين 15 يناير 2024: امتحان الكيمياء (علمي)، وعلم النفس والاجتماع (أدبي).

-يوم الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان التاريخ (أدبي)، والفيزياء (علمي).

-يوم الأحد 21 يناير 2024: امتحان اللغة الأجنبية الأولى (عام)، والأحياء (علمي)، والفلسفة والمنطق (أدبي).

-يوم الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان اللغة الأجنبية الثانية (عام)، وتطبيقات الرياضيات (علمي)، والجغرافيا (أدبي).

-يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات (عام).