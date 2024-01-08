لطلاب الصف الثاني الثانوي.. ننشر المراجعة النهائية والمتوقعة في مادة اللغة العربية

أيام قليلة ويخوض طلاب الصف الثاني الثانوي، امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتقدم الدستور مراجعة نهائية فى مادة اللغة العربية لطلاب الصف الثاني الثانوي والمراجعة بإشراف مهتدى سلطان كبير معلمى اللغة العربية.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والتى تنطلق فى عدد كبير من المحافظات بداية من السبت المقبل الموافق 13 يناير.

ووجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بعض التعليمات التي يجب الالتزام بها خلال فترة امتحانات نصف العام الدراسي، يجب أن يتم عقد الامتحانات ورقيًا وفقًا للمواعيد والأزمنة الواردة بالجدول، ولا يعقد امتحانات يوم السبت الموافق ٢٠ / ١ / ٢٠٢٤ تستمر الامتحانات حتى لو اعترضتها إجازة رسمية.

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وتقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعمل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الامتحانات على مستوى المحافظات للعمل على حل أى مشكلة قد تواجه الطلاب أثناء الامتحانات، بالإضافة إلى عمل تقارير مجمعة من المديريات والإدارات التعليمية عن سير العملية الامتحانية.

«جدول امتحانات الصف الثاني الثانوى»

1- جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024، في يوم السبت الموافق 13\1\2024 تطبيقات الرياضيات، الجغرافيا.

2- جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024، في يوم الإثنين الموافق 15\1\2024 اللغة الأجنبية الأولى، وجبر تفاضل وحساب مثلثات.

3- جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024، في يوم الأربعاء الموافق 17\1\2024 اللغة الأجنبية الثانية، والفيزياء، والتاريخ.

4- جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024، في يوم الإثنين الموافق 22\1\2024 اللغة العربية، الفلسفة والمنطق، والأحياء.

5- جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024، في يوم الأربعاء الموافق 24\1\2024 الكيمياء، وعلم النفس والاجتماع.