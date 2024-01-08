قررت الدائرة الأولى في مجلس الدولة تأجيل النطق بالحكم في دعوى عيد الأب، وتطالب بتخصيص يوم من كل عام، ليكون عيدًا للأب المصري لجلسة 26 فبراير.

واختصمت الدعوى التي تحمل رقم 48764 لسنة 77 ق رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي؛ للمطالبة بتحديد يوم لعيد الأب في مصر.

لـ26 فبراير.. الحكم في دعوى تخصيص يوم للاحتفال بعيد الأب

وأقام محامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي للمطالبة بتحديد يوم لعيد الأب في مصر.

وكانت الدعوى قد تداولت بمحكمة القضاء الإداري وبعد تقديم رأي المفوضين بمجلس الدولة قررت المحكمة إخطار وزارة التضامن الاجتماعي للحضور أمامها وتقديم الرأي النهائي في تحديد يوم لعيد الأب.