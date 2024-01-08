"إعلام سيناء" تطلق مجموعة من البرامج التدريبية في مختلف فنون الميديا



أعلنت كلية الإعلام بجامعة سيناء بمدينة القنطرة شرق عن إطلاق وحدة التدريب والإنتاج لمجموعة من البرامج التدريبية في مختلف مجالات وفنون وعلوم الإعلام في إطار تلبية احتياجات الطلاب والخريجين والراغبين في التدريب وبناء وتأهيل القدرات والمهارات التقنية والتى يتطلبها سوق العمل الإعلامي، فضلا عن صقل المهارات الشخصية للمتدربين.

وتهدف وحدة التدريب والإنتاج في كلية الإعلام بجامعة سيناء إلى تأهيل الطلاب والخريجين والراغبين في من خلال طرح برامج تدريبية شاملة في مختلف المجالات الإعلامية المتخصصة، بما في ذلك الاتصالات التجارية وصناعة الأفلام والتسويق الرقمي وغيرها، وبالتالي تشكيل جيل واعد من المبدعين والمبتكرين لديهم الوعي بالمتطلبات المهنية العملية والفنية وجاهزين للانخراط في النسيج الثقافي والفني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي وتحديدا في مجال الاتصال في بيئة الأعمال وصناعة السينما وغيرها.

كما تعكس وحدة التدريب والإنتاج التزام جامعة سيناء بتعزيز التميز والإثراء وتلبية المتطلبات المتجددة في صناعة الإعلام لتحقيق الاستدامة وضمان جودة التدريب، وإحداث تأثير دائم على مستقبل التأهيل الإعلامي والمساهمة بشكل كبير في التطوير المهني للأفراد المتحمسين لترك بصمة تنطلق من هذه المنطقة الجغرافية الفريدة.

وتسعى البرامج التدريبية التي تقدمها الوحدة إلى تعزيز التعلم من خلال التفاعل مع رواد الصناعة عبر مجموعة من البرامج التدريبية في مختلف المجالات، مثل الاتصال الفعال داخل عالم الإدارة والأعمال والتسويق، والتي تهدف إلى تدريب المشاركين على مهارات الاتصال الفعال في عالم الأعمال الحديث، بما في ذلك التواصل اللفظي والكتابي والعرض التقديمي من خلال توظيف الفنون السمعية والمرئية، كما يتعلم المشاركون كيفية إعداد وتقديم الرسائل التجارية بشكل فعال وكيفية التفاعل مع الجماهير والعملاء، فضلا عن برامج تدريبية غنية حول أساسيات صناعة الافلام السينمائية مثل انتاج الأفلام الطويلة والقصيرة والوثائقية من خلال الموبايل، وبرامح التقنيات البصرية والخدع والمؤثرات الخاصة، وكتابة السيناريو وفن التصوير والتحرير والمونتاج والإخراج والتكوين وفنيات السرد السينمائي والرسوم المتحركة، وغيره من البرامج.