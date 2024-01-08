الجامعات تنتهى من الاستعدادات لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول.. غدًا

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات المصرية اليوم الثلاثاء، وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات ببدء امتحانات منتصف العام الدراسي غدا الثلاثاء ٩ يناير علي تنتهي يوم ٢٥ يناير الجاري وتبدأ إجازة نصف العام اعتبارا من السبت 27 يناير 2024 حتي 10 فبراير 2024.

وانتهت الجامعات والمعاهد المصرية من الاستعدادات لبدء الامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، حيث أكد الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه تمت الاستعدادات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لنحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، والالتزام بنظام امتحانات يجمع بين كل من البابل شيت وأسئلة حل المشكلات والأسئلة الموضوعية المقالية والتعليلية والمقارنة، مع مراعاة طبيعة كل كلية ونظام الدراسة بها والاختلاف بين المواد النظرية والعملية، وذلك لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطالب وقياس قدراته على الفهم والتمييز.

وأكد رئيس جامعة القاهرة ضرورة تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المعايير والمقاييس المعتمدة التي تحدد مضمون وشكل ورقة الأسئلة الامتحانية وأن تكون الأسئلة واضحة، بالإضافة إلى إعطاء الوقت الكافي لكل امتحان، والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل القاعات للإجابة عن استفسارات الطلاب وحل أي مشكلة تطرأ.

وفي جامعة حلوان أوضح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه وفقا لأعمال الامتحانات وفى ظل التحول الرقمى تم استلام الترشيحات للملاحظين من داخل وخارج الجامعة (إدارات ووحدات الجامعة المختلفة)، وتم فحص المسجلين أول بأول وتوزيعهم مع الكليات وإرسال رسائل لهم لمعرفة الكلية المرشح لها، وتم ترشيح الأسماء النهائية لأعمال الملاحظة وإرسال الأسماء للكليات وفقًا للأعداد المطلوبة.

وفيما يخص جداول الامتحانات، تم استلام نسخة من جداول الامتحانات وإعداد جدول عام شامل لكل امتحان بالكليات لسهولة عملية المتابعة وتسكين الكليات وتحديد أيامها سواء بالمدرجات ومبنى الامتحانات أو القاعات، بجانب توفير قاعة مخصصة ومجهزة لطلاب الدمج، وتوفير مكان مخصص بالمدن الجامعية لعقد امتحانات للحالات المرضية.

كما أعلن قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة عن أماكن عقد الامتحانات وهى مبنى الامتحانات وبها ١٢٠ لجنة، ومبنى المعامل والفصول تم تخصيص ٦ مدرجات بواقع ٨٧ لجنة، تخصيص ١٨ مدرجا، كما تم إعداد وتجهيز سيارات وكنترولات اللجان الخارجية (السجن – المستشفيات).

وأيضا لتوفير سبل الراحة لطلابنا خلال أدائهم الامتحانات تمت مخاطبة الإدارة الهندسية ومركز الصيانة لتجهيز أماكن الامتحانات من أعمال الصيانة والكهرباء والإضاءة والتهوية وخلافه.

وفيما يخص الامتحانات الإلكترونية تم إعداد وتجهيز معامل الاختبارات الإلكترونية للقطاع الصحى والكليات المدرجة حديثًا التي بها امتحانات إلكترونية وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة بتوفير القاعات المخصصة لها.

وفي جامعة بنها أكد الدكتور ناصر الجيزاوي أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023، أنه تم إعلان جداول الامتحانات بأماكن واضحة بالكليات والأقسام التابعة لها وكذلك نشرها على موقع الجامعة وصفحات الكليات التي تم اعتمادها على مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على تجهيز اللجان والقاعات، وتوفير بيئة مادية ونفسية آمنة ومناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.

وأكد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، أنه تم الانتهاء من إعداد جداول امتحانات الدراسات العليا في الكليات وتجهيز القاعات والمدرجات واللجان لأداء الامتحانات، مشيرا إلى أنه سيتم توفير كل التطعيمات داخل كليات الجامعة بالعيادات الطبية، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالقليوبية.

وتابع نائب رئيس جامعة بنها، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تكفل سلامة الطلاب وتوفير سبل الراحة لهم سواء داخل الكليات أو المدن الجامعية، بالإضافة إلى التأكيد على حضور الملاحظين وأعضاء هيئة التدريس أثناء سير الامتحانات، وكذلك رفع حالة الطوارئ في الإدارة الطبية والعيادات داخل الكليات والتأكيد على تواجد جميع الأطقم الطبية وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية لمواجهة أي حالات طارئة خلال الامتحانات.

وفي جامعة الإسكندرية أكد الدكتور على عبدالمحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة، على ضرورة تواجد العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الكادر الإداري داخل مقرات لجان الامتحانات، وذلك للإجابة عن استفسارات الطلاب وتهيئة المناخ الملائم لهم داخل اللجان لأداء الامتحانات في سهولة ويسر

وشدد الدكتور على عبدالمحسن على أهمية إجراء أعمال الامتحانات وفق الضوابط والمعايير المحددة لها، مع وجود أطقم طبية داخل مقرات اللجان لتقديم المساعدة اللازمة لأى حالة مرضية طارئة.