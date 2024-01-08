الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس شركة مياه البحر الأحمر يتفقد محطات الصرف الصحى بالغردقة

صور من الجولة
صور من الجولة

تفقد المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر،  جميع محطات الصرف الصحي التي تخدم مدينة الغردقة؛ لمتابعة انتظام وسير العمل.  

الالتزام بكل معايير التشغيل والصيانة

وأكد "عيسى"، خلال جولته، ضرورة الالتزام بكل معايير التشغيل والصيانة داخل محطات ومواقع الشركة، بجانب توجيه قطاع المعامل ومراقبة الجودة وشئون البيئة بالشركة للالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الصحية القياسية داخل محطات الصرف الصحي بجميع مدن المحافظة.

وأوضح رئيس شركة المياه أن الشركة تتخذ كل الإجراءات للالتزام بالاشتراطات البيئية فى معالجة مياه الصرف الصحي، حيث يتم استخدامها فى رى الغابات الشجرية، ما يسهم في الحفاظ على البيئة من خلال التخلص الآمن من مياه الصرف المعالج، مؤكدا استمرارية الشركة في تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تقديمها لأهالي المحافظة.

يشار إلى أن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، تابع المشروعات المخططة لشركة مياه الشرب بالقاهرة خلال عام 2024، والتى تشمل مشروعات الإحلال والتجديد ورفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب بالقاهرة وتطوير ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أن ميزانية العام الجديد بلغت مليارا و200 مليون جنيه لإنهاء المشروعات التى تم وضعها فى الخطة وأعمال الإحلال والتجديد والتوسعات بالمحطات، ورفع الكفاءة وأعمال الصيانة والتشغيل والمعدات، ودعم قطاعات التدريب ومراكز خدمة العملاء وتطوير التحول الرقمي فى كافة القطاعات لخدمة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات.

وأوضح المهندس مصطفى الشيمى أن أهم المشروعات التي سيتم الانتهاء منها خلال هذا العام إحلال وتجديد محطة مياه شمال حلوان، ورفع كفاءة محطة مياه روض الفرج، والبدء فى أعمال إحلال وتجديد الخطوط القديمة التى انتهى عمرها الافتراضي، والتوسعات بالمرج والمشروعات العاجلة على مستوى محافظة القاهرة، والتى تم وضعها ضمن المخطط العام للشركة خلال هذا العام الجديد، بالإضافة إلى المشروعات الجديدة التي يحتاجها المواطن فى مختلف الأحياء، بالتنسيق الكامل مع المحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف أن الشركة تعمل حاليا على تحديث القطاعات المختلفة، وتطبيق أحدث التكنولوجيات العالمية فى إنتاج المياه وتوفير الخدمات، والعمل على تقليل الفاقد حتى يصل إلى المستويات العالمية، والاهتمام بالتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على المياه.

الصرف الصحي مياة البحر الاحمر محطات الصرف الصحي معايير التشغيل والصيانة البيئية

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