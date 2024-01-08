وزير الإسكان يُصدر قرارا بندب عمرو محمد عبدالهادى لقطاع التشييد



أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بندب المهندس عمرو محمد عبدالهادي عامـر ـ الـشـاغـل لوظيفـة رئيس الإدارة المركزيـة للمكتـب الفنـى بالجهـاز المركـزى للتعميـر بوزارة الإسكان، لوظيفة رئيس قطـاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان، وذلك لمدة عام.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

يشار الي ان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اصدر تحليلًا أكد خلاله على تنامي العلاقات الثقافية والسياحية بين مصر ودول أعضاء البريكس، حيث أشار إلى أن مصر تستهدف تعزيز ارتباطها بالتكتلات الدولية لتعظيم منافعها الاقتصادية والسياسية الممكنة، دون الإخلال بتوازن علاقاتها الخارجية مع كل الأطراف الدولية الفاعلة، مضيفًا أن مصر ترتبط بعلاقات ثقافية مع العديد من أعضاء تكتل البريكس بلس، حيث تم الإعلان عن انضمام مصر إلى هذا التجمع الحيوي، الذي من شأنه أن يكون له مردود إيجابي فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الثقافية مع الدول الأعضاء بتجمع البريكس بلس، والانفتاح على شعوبها.

أوضح التحليل أن المكون الثقافي يُعد أحد أهم أبعاد القوة الناعمة، والتي تٌعد أحد أدوات الدبلوماسية المصرية؛ إذ احتلت مصر المركز الـ(31) عالميًا عام 2022 في المؤشر العالمي للقوة الناعمة بزيادة قدرها (3.3) نقاط مقارنة بعام 2021، ليصل عدد النقاط إلى "41.6" نقطة، مقابل احتلالها المركز الـ(34) بـ(38.3) نقطة عام 2021.

وبالنسبة لمؤشر سمعة الدولة، فقد سجلت الدولة "5.8" نقاط خلال عامي 2021 و2022، كما حصلت الدولة على المركز السابع بواقع "80.1" نقطة في مؤشر التراث، وعلى صعيد التأثير الثقافي، فقد حصلت على المركز الـ"30" بواقع "35.8" نقطة.

وأشار التحليل إلى سعى الدولة المصرية نحو تعزيز علاقاتها الثقافية مع عدد من الدول الأعضاء بالبريكس بلس من خلال عدد من الخطوات، وهو ما يمكن بلورته من خلال التالي:

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