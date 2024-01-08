أسرة قتيل كفر العلو: "عايزين حق ابننا"

استمعت نيابة حلوان الجزئية برئاسة المستشار أحمد صبحي، لأقوال أسرة تباع توفى على يد سائق بسبب خلافات سابقة بينهما في منطقة كفر العلو.

وقالت أسرة الضحية، إن المجني عليه كان جالس مع صديقه وتفاجأوا بالمتهم يهجم عليه ويتعدى عليه بسبب خلافات سابقة ويطلب منه «مقشة» سبق أن أخذها منه وعندما تطورت المشاجرة وجه له طعنة نافذة في الجسم بسلاح أبيض كان بحوزته مما أسفر عن وفاته.

ووجهت أسرة المتوفي تهمة القتل للمتهم طالبين القصاص وحق المتوفي منه قائلين: "عايزين حق ابننا بدل ما ناخده بأيدينا من أهله".

وكان قسم شرطة حلوان تلقى بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال جثة تباع وبها إصابة عبارة عن جرح طعنى بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.