الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير الإسكان: الأحد المقبل..بدء تسليم وحدات مشروع جنة "بيت الوطن " بمدينة 6 أكتوبر

وزير الاسكان
وزير الاسكان

 

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان  والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، سيبدأ يوم الأحد المقبل، الموافق 14 /1 /2024، وحتى يوم الأربعاء 21 /2 /2024، في تسليم وحدات سكنية بمشروع جنة "بيت الوطن" بمدينة 6 أكتوبر، بالمرحلة الثامنة- الثامنة التكميلية، وذلك في مواعيدٍ محددة وفقًا للمعلن من الجهاز.

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تسليم الوحدات  

 

وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 113، يوم الأحد 14 /1 /2024، ووحدات العمارة رقم 114، يوم الإثنين 15 /1 /2024، ووحدات العمارة رقم 115، يوم الثلاثاء 16 /1 /2024، ووحدات العمارة رقم 116، يوم الأربعاء 17 /1 /2024، ووحدات العمارة رقم 117، يوم الخميس 18 /1 /2024.

وأضاف، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 118، يوم الأحد 21 /1 /2024، ووحدات العمارة رقم 119، يوم الإثنين 22 /1 /2024، ووحدات العمارة رقم 120، يوم الثلاثاء 23 /1 /2024، ووحدات العمارة رقم 123، يوم الأربعاء 24 /1 /2024، ووحدات العمارة رقم 124، يوم الأحد 28 /1 /2024، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 125، يوم الإثنين 29 /1 /2024، ووحدات العمارة رقم 126، يوم الثلاثاء 30 /1 /2024، ووحدات العمارة رقم 127، يوم الأربعاء 31 /1 /2024، ووحدات العمارة رقم 128، يوم الخميس 1 /2 /2024.

وأشار النجار إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 129، يوم الأحد 4 /2 /2024، ووحدات العمارة رقم 130، يوم الإثنين 5 /2 /2024، ووحدات العمارة رقم 131، يوم الثلاثاء 6 /2 /2024، ووحدات العمارة رقم 132، يوم الأربعاء 7 /2 /2024، ووحدات العمارة رقم 133، يوم الخميس 8 /2 /2024، ووحدات العمارة رقم 134، يوم الأحد 11 /2/ 2024، ووحدات العمارة رقم 135، يوم الإثنين 12 /2 /2024، ووحدات العمارة رقم 136، يوم الثلاثاء 13 /2 /2024، ووحدات العمارة رقم 137، يوم الأربعاء 14 /2 /2024، ووحدات العمارة رقم 139، يوم الخميس 15 /2 /2024.

ولفت رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 140، يوم الأحد 18 /2 /2024، وتم تخصيص الأيام من الإثنين 19 /2 /2024: الأربعاء 21 /2 /2024، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة، مضيفًا أنه سيتم تسليم الوحدة لصاحب الشأن، أو وكيله في الموعد المحدد، على أن يكون التوكيل المقدم توكيلًا خاصًا محدد الغرض، أو بموجب توكيل عام رسمي مخصص.

وزير الإسكان مشروع جنة بيت الوطن الاسكان 6 أكتوبر

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