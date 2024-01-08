في عيد الميلاد المجيد.. كيف وصلت الكنيسة لليوم الذي وُلد فيه المسيح؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، بثاني أيام عيد الميلاد المجيد، الذي يعتبر أول الأعياد التي يحتفل بها الأقباط في عام 2024 الجاري، بعد فترة صوم استغرقت 43 يومًا مُتصلة بدأت يوم 26 من شهر نوفمبر من العام المنصرم 2023.

كيف وصلت الكنيسة لليوم الذي ولد فيه المسيح؟

وشرح السنكسار الكنسي الطريقة التي وصلت الكنيسة بها لليوم الذي ولد فيه المسيح، وقال إنه تم تحديد حوادث ميلاد السيد المسيح وحياته، تبعا لتاريخ الدولة الرومانية التي كانت تسيطر على الأمة اليهودية في ذلك الوقت، ومنها حدد المسيحيون تاريخهم، ابتداء بمولد السيد المسيح، وكان التقويم الروماني يقوم على أساس تأسيس مدينة روما، وأعلن المسيحيون الأوائل هذا التقويم الخاص بهم بعد انتهاء الاضطهاد الروماني.



وفي بداية القرن السادس نادى الراهب الروماني "ديونيسيوس اكسسجونوس أو ديونيسيوس اكسسيفوس السكيثي" بوجوب أن يكون بداية التقويم الرماني على أساس ميلاد المسيح وليس على تأسيس مدينة روما كما كان متبعا، ونجحت دعوة الراهب ديونيسيوس وبدأ العالم المسيحي منذ عام 532م في استخدام التقويم الميلادي.



ووضع تاريخ ميلاد السيد المسيح أنه كان سنة 573 لتأسيس مدينة روما، واعتبرها سنة 1 م، واكتشف الباحثون أن تقويم ديونيسيوس به خطأ حوالي أربعة سنوات لاحقة أي أن تاريخ ميلاد السيد المسيح يكون قبل هذا التاريخ بأربعة سنوات، ولكن لأنه جرى به العمل مدة طويلة وكون ارتبطت به البلاد، وأن تغيير هذا التاريخ قد يسبب ارتباكا أو بلبلة، فاكتفوا بتصحيحه دينياً وظل ساريا إلى اليوم.



وعن الحقائق التي استند عليها الباحثون في تصحيح تقويم ديونيسيوس فقال إنه حدد المؤرخ اليهودي يوسيفوس موت هيرودس بسنة 750 رومانية التي تقابل 4 ق م ، وكون أن يسوع ولد في أيام هيرودس فيكون ولد أواخر سنة 749 أو أوائل سنة 750 رومانية.



وحسب بشارة القديس لوقا فإن السيد المسيح بدأ خدمته الجهارية في السنة الخامسة عشر من حكم طيباريوس قيصر الذي حكم الدولة الرومانية سنة 765 رومانية ، وحيث كان عمر يسوع ثلاثون سنه وقتئذ . فيكون ميلاد يسوع سنة 750 رومانية أي 4 ق م.



وقرر بعض المؤرخين القدامى مثل سافيروس سالبيشيوس ونيكونورس كاليستوس، أن ميلاد السيد المسيح كان قبل مقتل الإمبراطور الروماني "يوليوس قيصر" باثنين وأربعين سنة الذي كان سنة 792 رومانية فيكون ميلاد يسوع سنة 750 رومانية ، أي 4 ق م .وفقا لما وضعه ديونيسيوس.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، كعادته السنوية، في كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تحمل شعار “ميلاد المسيح” وهي أكبر كنيسة في الشرق الأوسط.