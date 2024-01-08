"الأرثوذكسية" تحيي ذكرى استشهاد 174 قبطيًا

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ذكرى استشهاد 150 رجلًا و24 امرأة من مدينة انصنا.

وقال السنكسار الكنسي، إنه في مثل هذا اليوم استشهد مائة وخمسون رجلا وأربع وعشرون امرأة، كانوا يعبدون الأصنام.

وأوضح أنه اتفق حضور هؤلاء إلى دار الولاية، فشاهدوا الجند يعذبون القديس بولس السرياني، لأن الوالي كان قد أمر بأن تحمي مسامير في النار وتوضع في عيني هذا القديس، ووضعوا المسامير في عينيه حتى عمى بصره ثم ألقوه في السجن.

وفي صباح الغد لما أحضروه كان هؤلاء الرجال والنسوة حاضرين، فرأوا عينيه سالمتين كما كانت أولا، فتعجبوا قائلين: "لا يقدر على صنع مثل هذه الآية إلا الإله وحده خالق الطبيعة ومبدعها من العدم"، ثم صاحوا بفم واحد قائلين "نحن مؤمنين بإله القديس بولس"، وتقدموا ساجدين أمام قدمي القديس طالبين أن يصلي من أجلهم، فأقامهم ودعا لهم بالخير، وبعد ذلك تقدموا إلى الوالي، واعترفوا بالسيد المسيح، فأمر بقطع رؤوسهم ونالوا إكليل الشهادة.

ثاني أيام عيد الميلاد المجيد

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، بثاني أيام عيد الميلاد المجيد، الذي يعتبر أول الاعياد التي يحتفل بها الأقباط في 2024 الجاري، بعد فترة صوم استغرقت 43 يومًا مُتصلة بدأت يوم 26 من نوفمبر من العام الماضي.