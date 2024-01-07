الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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109 شهداء.. إنجى أنور تندد بجرائم الاحتلال ضد الصحفيين (فيديو)

قتل الصحفيين
قتل الصحفيين

أطلّت الإعلامية إنجي أنور في افتتاحية برنامجها "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية etc، على المشاهدين بكلمات قوية ومؤثرة، حيث نددت بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد الحرية والوعي، خاصة استهدافه للصحفيين الذين ينقلون الحقيقة للعالم.

أشارت إلى حادثة اغتيال حمزة ابن وائل الدحدوح، الصحفي الفلسطيني بقطاع غزة، الذي قضى نحبه بقصف إسرائيلي متعمد استهدفه ومجموعة من زملائه الصحفيين قرب مدينة خان يونس ووصفت ما حصل للدحدوح بأنه "جريمة حرب جديدة وضربة قاضية لقلب إنسان كل ذنبه أنه شخص متمسك بأرضه وضميره ومهنته".

واستنكرت الإرهاب الصهيوني الذي وصفته بأنه "فيروس خطر على البشرية منزوع الإنسانية والضمير، وأسوأ من الإيدز وكورونا وإيبولا، وخارج عن سيطرة البشرية من علم وتحضر وتمدن وأخلاق".

وأكدت أن جيش الاحتلال اغتال 109 من شهداء الحقيقة، سواء صحفيين أو مراسلين أو مصورين وطواقم فنية، لقتل الحقيقة والتكتم على حرب الإبادة التي يرتكبها في غزة بتوكيل أمريكي بريطاني، مضيفة أن هذا يعرضهم لأول مرة للمساءلة أمام محكمة العدل الدولية، فأعلنوا توسيع دائرة الحرب على الصحافة والصحفيين.

وقالت إن الاحتلال قتل ضعف العدد الذي مات من الصحفيين في الحرب العالمية الثانية التي استمرت ست سنوات، وأكثر من العدد الذي مات في حرب فيتنام التي استمرت عشرين سنة، وأكثر من ستة أضعاف العدد الذي مات في الحرب الكورية التي قعدت 3 سنوات وأكثر من 6 أضعاف العدد الذي مات في الحرب الروسية الأوكرانية التي تستمر منذ سنتين.

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