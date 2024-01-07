وائل الدحدوح: هذا قدرنا ولا كلمات تعبر عن فقدان فلذة الكبد

علق المراسل الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، علي تقديم جائزة الصحافة من نقابة الصحفيين المصرية، معبرًا عن شعوره بالحزن بعد فقدان نجله حمزة.

وقال الدحدوح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي أسامة كمال، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الأحد،: "تقدير المولي عز وجل وهذا خيارنا وهذا ما يقال في هذه المناسبات، خصوصًا إذا كان الأمر يتعلق بفقدان فلذة الكبد البكر وإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبي الله ونعم الوكيل".

وأضاف:"هذا قدرنا ونرضي بقضاء الله ولا كلمات تعبر عن فقدان فلذة الكبد، وكان حمزة رجلا بارا حنونا، شديد الحماس ولا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالي وأسأله أن يتقبل عائلتي وكل الشهداء في الجنة، ولا أحد مخلد في هذه الدنيا".