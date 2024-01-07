تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك لعام 2024 على جميع الأقمار الصناعية

يتساءل قطاع كبير من الجمهور المحب للأفلام الوثائقية وعالم الحيوانات والغرائب عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جميع الأقمار للاستمتاع بالأفلام والمحتوى الذي يركز على طرائف وغرائب الحيوانات وعالم البحار والجزر الثلجية والنائية.

محتوى قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2024 National Geographic Abu Dhabi‎ واحدة من أبرز القنوات المتخصصة في الأفلام الوثائقية عالية الجودة، حيث تركز على مواضيع الطبيعة والعلوم واستكشاف أسرار الكون، وتتميز القناة ذات السمعة العريضة في الوطن العربي بتقديم محتوى متنوع وشيق يجذب المشاهدين من مختلف الأعمار، وقد تركت بصمة واضحة في عالم الإعلام العربي.

مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك

تحظى القناة بشعبية كبيرة بفضل برامجها التعليمية وتغطياتها الميدانية في البراري والبحار والمناطق النائية، وكل ذلك باللغة العربية، مما يجعلها وجهة مفضلة لعشاق المعرفة والاستكشاف. تقدم القناة محتواها بشكل مجاني من خلال شراكتها المميزة مع شركة أبوظبي للإعلام وشبكة والت ديزني الإعلامية، وتسعى باستمرار لنقل أحدث المغامرات الوثائقية إلى جمهورها في العالم العربي.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك على مدار الساعة 2024

قناة ناشيونال جيوغرافيك تتميز بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج الوثائقية التي تغطي مواضيع مختلفة في مجالات الطبيعة والعلوم والاستكشاف. تهدف هذه البرامج إلى نقل المعرفة والتثقيف، ومن بشهيرة "مغامرات الكمبيوتر" التي تستكشف عالم التكنولوجيا، و"حكايات ساحرة" التي تروي قصصًا مذهلة من حول العالم.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي القناة على برامج تركز على الثقافات المختلفة وتاريخها مثل "معبد الحضارة" و"عواصم العالم". وتُعرض أيضًا برامج تركز على الحياة البرية والحيوانات مثل "عالم الحيوان البري" و"حيوانات مدهشة". تتمتع هذه البرامج بمستوى عالٍ من الإنتاج والتصوير الاحترافي مما يجعلها ترفيهية وتعليمية في آن واحد.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2024

وجاء تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2024، وفق ما أعلنته القناة عبر صفحتها، كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 11411 ميجاهرتز.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000.

- معدل تصحيح الخطأ: تلقائي أو 3/4

القمر الصناعي: عرب سات

- التردد: 11804 ميجاهرتز.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل تصحيح الخطأ: تلقائي

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي: ياه سات

- التردد: 11938 ميجاهرتز.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل تصحيح الخطأ: تلقائي

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