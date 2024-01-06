السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تردد ناشيونال جيوجرافيك أبو ظبي hd الجديد

ناشيونال جيوجرافيك
ناشيونال جيوجرافيك

يبحث الكثيرون عن تردد  ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي hd الجديد، بعد تغييره، حيث تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك العديد من الأفلام الوثائقية في مختلف المجالات، ويشاهدها ملايين الأشخاص حول العالم، ويرصد الدستور في التقرير التالي ترددات قناة ناشيونال جيوجرافيك.

تردد قناة ناشيونال جيوجرافيك

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بجودة SD على القمر الصناعي نايل سات: 11804، معدل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك بجودة HD على القمر الصناعي نايل سات: 11411، معدل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 30000، معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

عرب سات ArabSat 26.0°، التردد: 11804، الاستقطاب: 27500، معدل الرمز: أفقي H، التصحيح: ¾

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 نايل سات بإشارة قوية

خطوات تثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024

1. اضغط على زر القائمة في جهاز التحكم عن بعد.

2. اختر "الإعدادات" ثم "التثبيت اليدوي".

3. ادخل التردد، معدل الاستقطاب، معدل الترميز ومعدل تصحيح الأخطاء بشكل صحيح.

4. اضغط على "البحث".

5. بعد الانتهاء من البحث، اضغط على "حفظ".

بهذه الطريقة، يمكنك مشاهدة قناة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي بجودة عالية واستمتاع بمحتواها المثير.

قناة ناشيونال جيوجرافيك

قناة ناشيونال جيوغرافيك هي قناة تتبع منظمة ناشيونال جيوغرافيك، تعرض أفلام وبرامج وثائقية عن الطبيعة والعلم والحضارة والتاريخ، وتوجد عدة نسخ من هذه القناة من بينها ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي وهي قناة ناطقة باللغة العربية.

ففي سبتمبر 1997، أطلقت القناة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا وأستراليا، والآن توجد القناة في 162 دولة وبـ 27 لغة وفي 231 مليون منزل، وفي يوليو 2009 تم إطلاق نسخة عربية من قناة ناشونال جيوغرافيك للمتحدثين بالعربية، وتصدر ناشونال جيوغرافيك عدة قنوات أخرى مختصة وهي بذاتها موجودة بنفس العنوان ولكن بعدة لغات.

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