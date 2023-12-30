الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

تردد قنوات on drama وخطوات ضبط القناة على جهازك

قناة أون دراما
قناة أون دراما

تردد قنوات on drama من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية، لمشاهدة أجمل المسلسلات المتنوعة.

تردد قناة on drama على النايل سات

ويبحث عشاق الدراما والمسلسلات عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” عن تردد قنوات on drama وخطوات ضبطها على الجهاز لمتابعة أفضل المسلسلات الدارمية المتنوعة والتي تحمل الكثير من الرسائل المهمة للمشاهد.

وتزامنًا مع اهتمام محبين الدراما والمسلسلات المختلفة، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير تفاصيل ضبط تردد قنوات on drama بكل سهوله على الجهاز الخاص بك، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

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تردد قناة أون دراما على نايل سات ومواعيد عرض مسلسلات سبتمبر 2023

تردد قنوات on drama نايل سات

  • اسم القناة: ON drama.
  • القمر الصناعى: النايل سات.
  • التردد: 11861.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد قنوات on drama وخطوات ضبط القناة على جهازك

خطوات ضبط تردد on drama 

لكي تقوم باستقبال تردد قناه on drama عليك أن تتبع هذه الخطوات بدقه وهي كالآتي:

1 - في البداية تقوم بفتح زر القائمة من الريموت الكنترول الخاص بكم.
2 - ثم تقوم بفتح قائمه الاعدادات، واضغط بعدها على التركيب اليدوي.
3 - ستظهر أمامك قائمة تطلب ادخال بيانات تردد القناة على حسب كل قمر صناعي.
4 - عليك بكتابة بيانات تردد القناة السابق ذكرها ثم الضغط على تأكيد، ويجب التأكد من كتابة بيانات التردد بشكل صحيح.
5 - ثم تقوم بالضغط بعدها على كلمة بحث.
6 - ثم ننتظر قليلا حتى يتم تنزيل القنوات الخاصة بهذا التردد.
7 - وآخر خطوة هي الضغط على كلمة حفظ، فسوف تجد ظهور القناه وسط قنوات التلفزيون الموجودة على جهازك.

والجدير بالذكر، تعد on drama من ضمن القنوات التي حققت الكثير من الماهدات فهي قناة فضائية مصرية ترفيهية لقناة الكمبيوتر تابعة لمنظمة ON، والتي تم إطلاقها في 6 أكتوبر ومقر هذا القناة في القاهرة وأصبحت القناة قادرة لإثبات إنجازها في وقت سريع تمامًا، لأنها أنهت نسبة مشاهدة هائلة وعالية منذ بدايتها.

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