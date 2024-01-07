الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

احتفالاً بالعام الجديد.. لقاءات عن التحول الرقمي وأهمية المكتبات بقصور الثقافة

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

نظّم فرع ثقافة البحر الأحمر، الأحد، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية خلال اليومين الماضيين ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني المقدم في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالعام الجديد.

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شهد نادي الغردقة الرياضي حفلاً فنيًا قدمت خلاله فرقة الغردقة للفنون الشعبية باقة متميزة من العروض الفنية والاستعراضية المستوحاة من الفلكلور الشعبي منها العصا، النوبي، الفلاحي وفقرة التنورة المميزة واختتم الحفل بعدد من المعزوفات الموسيقية على الأورج للفنان علاء منصور، وسط تفاعل الحضور.

في السياق، أقام بيت ثقافة سفاجا ورشة تصميم شجرة الكريسماس باستخدام الفوم جليتر والخيوط الملونة وأعد بيت ثقافة القصير يوما ثقافيا لطلاب مدرسة الحسن بن الهيثم الابتدائية تضمن مجموعة من الفقرات الترفيهية والمسابقات الثقافية، بجانب فقرة تنمية مهارات ذهنية لتدريب الطلاب على كيفية استخدام طريقة الفيدا الهندية لحل العمليات الحسابية.

كما نفذ البيت ورشة حكي بعرائس القفاز  تلاها ورشة تصميم لوحات تعبر عن أضرار التدخين باستخدام الكانسون والألوان المختلفة، بحضور عدد من طلاب مدرسة العوينة الجديدة الإبتدائية.

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من ناحية أخرى وضمن الفعاليات المقامة بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي من خلال فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبد الرحيم، شهد الفرع عددا من اللقاءات الثقافية المتنوعة لرواد مواقعه التابعة، حيث حيث عقد قصر ثقافة الغردقة لقاء بعنوان "التحول الرقمي والتنمية المستدامة" تناول خلاله كل من نادية حامد وشاذلي صالح -معلم فيزياء، أهمية التحول الرقمي ودوره في رفع أداء الجهاز الإداري بالدولة، وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال ربط الإدارات والهيئات والوزارات المختلفة بنظام رقمي، الأمر الذي يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأقام بيت ثقافة رأس حدربة محاضرة بعنوان "إيجابيات وسلبيات وسائل التواصل" تحدث خلالها عبيد الله محمد - معلم خبير بمدرسة جمال عبد الناصر، عن دور التكنولوجيا في التواصل مع الآخرين، والاطلاع على الثقافات الأخرى، مشيرا إلى ضرورة الاعتدال في الاستخدام ووجود رقابة من الوالدين على الأبناء لمعرفة المحتوى الذي يشاهدونه، وتفعيل دور مواقع التواصل الاجتماعي في مواجهة التطرف الفكري خاصة بعد اﻟﺘﻄﻮر اﻟﮑﺒﲑ اﻟﺬي ﻃﺮأ ﻋﻠﻲ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻼﺗﺼﺎل واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت في الآونة الأخيرة.

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فرع ثقافة البحر الأحمر الهيئة العامة لقصور الثقافة ب وزارة الثقافة نادي الغردقة البحر الاحمر

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