الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ميرفت أبوعوف تكشف تفاصيل تكوين فرقة "الفور إم" دون علم والدها

ميرفت أبو عوف
ميرفت أبو عوف

كشفت الدكتورة ميرفت أبوعوف، العديد من الأسرار عن بدايتها وفرقة "الفور إم"، مؤكدة أن والدها كان يقود الجزء الترفيهي في الجيش، وكان قد أسس فرقة استعراضية ويقدم عروضًا مسرحية مميزة.

وأضافت، خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، أنهم كانوا يشاهدون النجوم من داخل المسرح ومنهم الفنانة هدى سلطان، والفنان عادل أدهم وغيرهما وكانوا يقلدونهما في المنزل.

كيف علم والدها بفرقة الفور إم؟

وتابعت، أنهم تربوا على حب الموسيقى والفن وكان والدهم يقرأ لهم شعرًا، مشيرة إلى أنهم أسسوا فرقة "الفور إم"، مع شقيقها الفنان عزت أبوعوف، دون علم والدها.

 وعلم بعد نجاح الفرقة بشكل كبير وكتابة الجرائد عنها، الأمر الذي دعاهم للهروب لمنزل شقيقهم، مشيرة إلى أن شقيقها عزت حاول اقناع والدهم بالفرقة، وأن والدهم عندما وجد انتقادًا من عائلته لأولاده دافع عنهم، وقال“عندما أتوفى تعالوا حاسبوهم” وأعجب بهم عند مشاهدته عروضهم.

ميرفت أبو عوف فرقة الفور إم الستات مايعرفوش يكدبوا عزت أبو عوف هدى سلطان عادل أدهم

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