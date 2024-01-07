الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسرائيل تعين قاضيا لها فى محكمة العدل الدولية لنظر اتهامات الإبادة الجماعية

جرائم اسرائيل في
جرائم اسرائيل في غزة

عينت إسرائيل رئيس المحكمة العليا السابق أهارون باراك، ليكون عضوًا في لجنة محكمة العدل الدولية، والتي من المقرر أن تنظر في اتهامات بالإبادة الجماعية قدمت ضدها هذا الأسبوع، حسبما قال مسئول إسرائيلي.


وبموجب قواعد محكمة العدل الدولية، فإن الدولة التي ليس لديها قاضٍ من جنسيتها موجود بالفعل على منصة المحكمة، يمكنها أن تختار قاضيًا خاصًا لينظر في قضيتها، بحسب وكالة رويترز الأمريكية.

txt

أستاذ قانون دولى: محكمة العدل الدولية قد تدين إسرائيل بأعمال الإبادة الجماعية

وكان باراك، وهو من أنصار نشاط المحكمة العليا، محور معارضة أعضاء حكومة بنيامين نتنياهو التي أدت مساعيها لإصلاح القضاء العام الماضي إلى استقطاب الرأي العام بشدة.

وقالت وسائل إعلام جنوب إفريقية إن جنوب إفريقيا، التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حرب غزة، عينت أيضا قاضيا خاصًا.

"العدل الدولية" تحدد موعد نظر دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

 وتعقد محكمة العدل الدولية، الخميس، أولى جلساتها للنظر بالدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لارتكابها إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في عدوانها على قطاع غزة.

وأعلن الناطق باسم وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، كلايسون مونيلا، الأربعاء، في تدوينة على منصة "إكس"، أنه من المقرر أن تنطلق الجلسة الأولى للمحاكمة في 11 يناير الجاري في مدينة لاهاي الهولندية، وتتواصل في اليوم التالي، موضحًا أن بلاده تواصل تحضيراتها في هذا الخصوص، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية الرسمية.

محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية غزة إسرائيل جرائم

مواد متعلقة

اختراق شاشات مطار رفيق الحريرى وبث رسائل تهديد لحزب الله

رشاد العليمى يستقبل المبعوث الأممى لمناقشة السلام فى اليمن

المطلوب الأول لإسرائيل.. من هو يحيى السنوار رئيس حركة حماس داخل غزة؟

الرجل الشبح.. مَن هو محمد الضيف الذى فشلت إسرائيل فى اغتياله 7 مرات؟

مروان عيسى.. من لاعب كرة سلة للرجل الثانى فى حماس

بعد حادث كرمان فى ذكرى قاسم سليمان.. أبرز التفجيرات التى ضربت إيران

حسن نصرالله: الأمريكيون يمنعون انتهاء حرب غزة

سيناتور أمريكى يطالب الكونجرس برفض تمويل عسكرى لإسرائيل

الأكثر قراءة

وزير الخارجية الأمريكى عن استشهاد نجل "وائل الدحدوح": أنا آسف

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

الاحتلال ألقى 65 ألف طن من المتفجرات على غزة منذ بدء العدوان

صلاح يسجل ثانى أهداف منتخب مصر فى ودية تنزانيا

عاجل.. مراسلة "القاهرة الإخبارية": الدرع والخوذة لم تعودا تحميانا من استهداف الاحتلال (فيديو)

الآن موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الثالثة والرابعة والخامسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين