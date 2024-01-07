إسرائيل تعين قاضيا لها فى محكمة العدل الدولية لنظر اتهامات الإبادة الجماعية

عينت إسرائيل رئيس المحكمة العليا السابق أهارون باراك، ليكون عضوًا في لجنة محكمة العدل الدولية، والتي من المقرر أن تنظر في اتهامات بالإبادة الجماعية قدمت ضدها هذا الأسبوع، حسبما قال مسئول إسرائيلي.



وبموجب قواعد محكمة العدل الدولية، فإن الدولة التي ليس لديها قاضٍ من جنسيتها موجود بالفعل على منصة المحكمة، يمكنها أن تختار قاضيًا خاصًا لينظر في قضيتها، بحسب وكالة رويترز الأمريكية.

وكان باراك، وهو من أنصار نشاط المحكمة العليا، محور معارضة أعضاء حكومة بنيامين نتنياهو التي أدت مساعيها لإصلاح القضاء العام الماضي إلى استقطاب الرأي العام بشدة.

وقالت وسائل إعلام جنوب إفريقية إن جنوب إفريقيا، التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حرب غزة، عينت أيضا قاضيا خاصًا.

"العدل الدولية" تحدد موعد نظر دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

وتعقد محكمة العدل الدولية، الخميس، أولى جلساتها للنظر بالدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لارتكابها إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في عدوانها على قطاع غزة.

وأعلن الناطق باسم وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، كلايسون مونيلا، الأربعاء، في تدوينة على منصة "إكس"، أنه من المقرر أن تنطلق الجلسة الأولى للمحاكمة في 11 يناير الجاري في مدينة لاهاي الهولندية، وتتواصل في اليوم التالي، موضحًا أن بلاده تواصل تحضيراتها في هذا الخصوص، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية الرسمية.