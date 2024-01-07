هادية المستكاوي تكشف كيف استطاعت التوفيق بين دورها كزوجة وكاتبة؟

كشفت الكاتبة هادية المستكاوي، كيف استطاعت التوفيق بين عملها ككاتبة وزوجة وأم في الوقت نفسه، مؤكدة أنها أنجبت ابنتيها في البداية وبعدهما بفترة أنجبت نجليها.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنها كانت لا تترك أبنائها أبدًا ولكنها كانت تكتب في مجلة "سيدتي"، في ذلك الوقت في باب "اعترافات زوجة"، والتي وصفته بأنه كان متنفسًا لها، حتى الأشياء التي كانت تغضبها من زوجها الإعلامي إبراهيم حجازي، كانت تكتبها به لأنه بدون توقيع.

وأكدت أن ابنتها مي أخذت طباع والدها إبراهيم حجازي، كما أن نجلها محمد، أخذ مميزات والده من الكرم والشهامة وكذلك العصبية.

استمرار قصة حبهما لمدة 45 عامًا

وتابعت، أنه رغم عصبية زوجها الراحل إلا أن قصة حبهما، ظلت طوال فترة الزواج التي امتدت لـ45 عامًا، مشيرة إلى أنه كان محبوبًا بشكل كبير في عائلتها.