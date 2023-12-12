الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"السفيرة عزيزة" ينفرد بأول لقاء تليفزيونى مع حفيدة شارلى شابلن

برنامج السفيرة عزيزة
برنامج السفيرة عزيزة

ينفرد برنامج "السفيرة عزيزة" على شاشة dmc باستضافة كيرا شابلن حفيدة شارلي شابلن صانع السينما الصامتة في العالم، والفرنسي مانويل رئيس صندوق عالم أفضل والمطرب والملحن الإيطالي فيريديكو "من ذوي الهمم"، في أول لقاء تليفزيوني على قناة مصرية يذاع في حفل غدًا الأربعاء.

ومن المقرر أن يتم تكريم الضيوف والاحتفال بهم في أول زيارة لهم في مصر، بلد الحضارة والأمل والسلام، مع عدد من الضيوف العالميين المشاركين في احتفالية مانحي الأمل، وعلى رأسهم الكابتن أنور الكموني لاعب التنس العالمي، رئيس مؤسسة حملة مانحي الأمل، وفيديريكو ماتيلو الملحن والمغني الإيطالي، وعارضة الأزياء والمصممة ورائدة الأعمال والممثلة والمنتجة مانويل كلاس دي لاروش، ورئيس صندوق عالم أفضل.

يذكر أن برنامج "السفيرة عزيزة" أطلق مؤخرًا عدة مبادرات وفقرات تستهدف توعية الأسرة المصرية، منها مبادرة "متغلطيش غلطتي" لتوعية السيدات بأخطاء الآخرين، ومختلف الأمور والتجارب الحياتية، وتجنب الأخطاء التي وقع فيها الآخرون، في حياتهم اليومية، وتجاربهم الشخصية في مختلف مجالات الحياة، سواء كانت في العمل، أو العلاقات الإنسانية أو الزوجية، أو غيرهما.

يأتي ذلك، في إطار التطوير المستمر لبرنامج "السفيرة عزيزة"، الذي بدأ مع موسمه الجديد الذي انطلق قبل شهر بمجموعة من المفاجآت والفقرات الجديدة التي نالت استحسان المشاهدين، والتي تستهدف كل فئات المشاهدين وأعمارهم واهتماماتهم المختلفة.

برنامج السفيرة عزيزة

برنامج السفيرة عزيزة
برنامج السفيرة عزيزة
برنامج السفيرة عزيزة
برنامج السفيرة عزيزة
برنامج السفيرة عزيزة
برنامج السفيرة عزيزة
برنامج السفيرة عزيزة
برنامج السفيرة عزيزة
برنامج السفيره عزيزه السفيرة عزيزة DMC حفيدة شارلي شابلن شارلي شابلن

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