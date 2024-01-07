البنك الدولي يؤكد أهمية الاستثمار في رأس المال البشري لضمان النمو المستدام

أكد البنك الدولي، أن الاستثمار في رأس المال البشري أساساً لضمان النمو المستدام على المدى الطويل والحد من الفقر، ففي إندونيسيا، دعم مبادرة ناجحة لصحة الأطفال لتحسين التغذية والوقاية من التقزم .

ففي الفلبين، عمل على التصدي لاستمرار ارتفاع مستويات نقص التغذية بين الأطفال، وعكس مسار الاتجاهات التي يمكن أن تؤدي إلى أضرار شديدة في إمكانات البلاد البشرية والاقتصادية، وفي تيمور ليشتي، ساعد البنك الدولي الحكومة على تحسين الاستعداد المواجهة الأوبئة والوقاية منها والتصدي لها والتخفيف من آثارها، في حين قام في توفالو بدعم الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات الصحية، وتدعيم أنظمة الإدارة الصحية، والاستجابة الفورية والفعالة للأزمات أو حالات الطوارئ.

تحسين صحة الأطفال وتغذيتهم وأمنهم الغذائي

وأضاف خلال تقريره السنوي أنه ساعد جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية على تحسين صحة الأطفال وتغذيتهم وأمنهم الغذائي من خلال المساعدات الاجتماعية وخيارات سبل كسب العيش، وتحسين رعاية الأطفال، والحصول على الخدمات الصحية والمياه النظيفة. كما عمل أيضاً مع الحكومة لمعالجة الفاقد التعليمي الذي حدث في أثناء تفشي الجائحة. وفي بابوا غينيا الجديدة، نساند الجهود الرامية إلى توسيع نطاق النهج المجتمعي في تقديم خدمات التغذية وتحسين المعارف والممارسات التغذوية للأسر.

تعبئة التمويل المناخي من أجل تحقيق النمو القادر على الصمود

من خلال تقارير المناخ والتنمية القطرية التي يعدها البنك الدولي، قدم للبلدان المختلفة مقترحات ملموسة قائمة على الشواهد للتصدي لتغيّر المناخ دون التضحية بأهدافها الإنمائية. وحلل تقرير المناخ والتنمية الخاص بالصين التغيرات الأساسية في الطاقة والصناعة والنقل والمدن واستخدام الأراضي، التي يمكن أن تساعد على الوفاء بالالتزامات الوطنية بالوصول إلى ذروة الانبعاثات الكربونية قبل عام 2030 وتحييد أثر انبعاثات الكربون بحلول عام 2060.

وعلى الرغم من أن تغير المناخ يتسبب بالفعل في خسائر فادحة في الفلبين، فإن البلاد لديها الكثير من الأدوات اللازمة للحد من الأضرار بشكل كبير، وفقاً لتقرير المناخ والتنمية الخاص بالفلبين. وفي فييتنام، أشار تقرير المناخ والتنمية إلى أنه مع وجود المزيج الصحيح من السياسات والإستراتيجيات، يمكن لجهود الحد من الانبعاثات الكربونية أن تساعد في ضمان قدرة البلاد على تحقيق أهداف النمو والتنمية مع تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية