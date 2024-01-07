الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كيفية معرفة استهلاك باقة النت we الأرضي بدون تسجيل 2024

نت we
نت we

توفر الشركة المصرية للاتصالات معرفة استهلاك باقة النت we الارضي من خلال عدة قنوات بعضها إلكتروني وبعضها من خلال التواصل مباشرة مع خدمة العملاء. 

ويلجأ المستفيدون من خمات الشركة المصرية للاتصالات we إلى متابعة استهلاكهم سواء لفاتورة التليفون الأرضي أو استهلاك باقة النت we، وتعرض الدستور في التقرير التالي كيفية معرفة استهلاك باقة النت we الأرضي بدون تسجيل.

كيفية معرفة استهلاك باقة النت we الأرضي بدون تسجيل 2024

يستطيع المستفيدون من خدمات الشركة المصرية للاتصالات معرفة استهلاك باقة النت we الارضي من خلال الإتصال بـ #414* سيصلك رسالة نصية توضح لك الوحدات المتبقية من باقتك، ووضحت الشركة المصرية للاتصالات أن الخدمة متاحة لعملاء الكارت المدفوع مقدماَ، وعملاء الكنترول، وليس للخدمة أى رسوم إضافية.

14 يناير.. موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي الجديدة 2024

اعرف فاتورتك.. موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2024

الاستعلام عن فاتورة النت 2024

يستطيع المستفيدون من خدمات النت الاستعلام عن فاتورة النت من خلال التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بالمصرية للاتصالات عبر الإنترنت https://www.te.eg/wps/portal  ويتم التوجه إلى الصفحة الرئيسية والنزول إلى الأسفل، النقر على أيقونة سداد فاتورة التليفون الأرضي الظاهرة على الشاشة.

يتم النقر على خدمة الاستعلام عن الإنترنت برقم الحساب من القائمة الظاهرة على الشاشة، اختر الاستعلام برقم التليفون، ادخل رقم الهاتف الخاص بك وكود المحافظة.، انقر على إظهار الفواتير، وسوف تظهر لك قيمة الفاتورة والموعد المحدد للدفع.

ما هي أسعار باقات النت الأرضي 2024؟

اتجهت الشركة المصرية للاتصالات منذ عدة أيام إلى رفع أسعار باقات النت الأرضي وجاء كالتالي: 

  • باقة 140 جيجابايت ارتفعت من 120 جنيها إلى 160 جنيهًا.
  • باقة 200 جيجابايت ارتفعت إلى 220 جنيها بدلا من 170 جنيها.
  • باقة 250 جيجابايت ارتفعت إلى 280 جنيها بدلا من 210 جنيهات.
  • باقة 400 جيجابايت ارتفعت إلى 440 جنيها بدلا من 340 جنيها.
  • باقة 600 جيجابايت ارتفعت إلى 650 جنيها بدلا من 500 جنيه.
  • باقة 1 تيرابايت ارتفعت إلى 1050 جنيها بدلا من 800 جنيه.

اقرأ أيضًا

قبل عرضها.. تفاصيل أحدات مسلسل حالة خاصة الحلقات 3 و4 ومواعيد عرضه

txt

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024 والاستعلام عن فاتورة شهر يناير

استهلاك باقة النت استهلاك باقة النت we معرفة استهلاك باقة النت we الارضي الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي

مواد متعلقة

بسبب الاحتجاجات.. حالة القوة القاهرة تعصف بحقل الشرارة النفطى الليبى وتوقف الإنتاج

فراعنة الكان (7)| الخطيب أسطورة كروية توّج مشواره بأمم أفريقيا 1986

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

"اتجوّزنى والنبى هيقتلونى".. آخر كلمات لضحية جريمة شقة المعصرة

عاجل.. مراسلة "القاهرة الإخبارية": الدرع والخوذة لم تعودا تحميانا من استهداف الاحتلال (فيديو)

"مشيت فى الحرام".. اعترافات صادمة للمتهمة بقتل شقيقتها بجريمة شقة المعصرة

ناقد فنى: تقديم حمدى غيث دور "ريتشارد قلب الأسد" كان مغامرة كبيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين