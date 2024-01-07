توفر الشركة المصرية للاتصالات معرفة استهلاك باقة النت we الارضي من خلال عدة قنوات بعضها إلكتروني وبعضها من خلال التواصل مباشرة مع خدمة العملاء.

ويلجأ المستفيدون من خمات الشركة المصرية للاتصالات we إلى متابعة استهلاكهم سواء لفاتورة التليفون الأرضي أو استهلاك باقة النت we، وتعرض الدستور في التقرير التالي كيفية معرفة استهلاك باقة النت we الأرضي بدون تسجيل.

كيفية معرفة استهلاك باقة النت we الأرضي بدون تسجيل 2024

يستطيع المستفيدون من خدمات الشركة المصرية للاتصالات معرفة استهلاك باقة النت we الارضي من خلال الإتصال بـ #414* سيصلك رسالة نصية توضح لك الوحدات المتبقية من باقتك، ووضحت الشركة المصرية للاتصالات أن الخدمة متاحة لعملاء الكارت المدفوع مقدماَ، وعملاء الكنترول، وليس للخدمة أى رسوم إضافية.

الاستعلام عن فاتورة النت 2024

يستطيع المستفيدون من خدمات النت الاستعلام عن فاتورة النت من خلال التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بالمصرية للاتصالات عبر الإنترنت https://www.te.eg/wps/portal ويتم التوجه إلى الصفحة الرئيسية والنزول إلى الأسفل، النقر على أيقونة سداد فاتورة التليفون الأرضي الظاهرة على الشاشة.

يتم النقر على خدمة الاستعلام عن الإنترنت برقم الحساب من القائمة الظاهرة على الشاشة، اختر الاستعلام برقم التليفون، ادخل رقم الهاتف الخاص بك وكود المحافظة.، انقر على إظهار الفواتير، وسوف تظهر لك قيمة الفاتورة والموعد المحدد للدفع.

ما هي أسعار باقات النت الأرضي 2024؟

اتجهت الشركة المصرية للاتصالات منذ عدة أيام إلى رفع أسعار باقات النت الأرضي وجاء كالتالي:

باقة 140 جيجابايت ارتفعت من 120 جنيها إلى 160 جنيهًا.

باقة 200 جيجابايت ارتفعت إلى 220 جنيها بدلا من 170 جنيها.

باقة 250 جيجابايت ارتفعت إلى 280 جنيها بدلا من 210 جنيهات.

باقة 400 جيجابايت ارتفعت إلى 440 جنيها بدلا من 340 جنيها.

باقة 600 جيجابايت ارتفعت إلى 650 جنيها بدلا من 500 جنيه.

باقة 1 تيرابايت ارتفعت إلى 1050 جنيها بدلا من 800 جنيه.