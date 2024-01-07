الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جنايات القاهرة: براءة سيدة أجنبية من تهمة حيازة مواد مخدرة

براءة
براءة

قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة سيدة أجنبية تحمل الجنسية الأسترالية من تهمة حيازة مواد مخدرة ومحاولة تهريبها بمطار القاهرة الدولي.

جنايات القاهرة.. براءة سيدة أجنبية من تهمة حيازة مواد مخدرة

البداية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب الرحلة القادمة من أستراليا استوقف المشرف على لجنة الخط الأخضر، راكبة أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب.

وبتفتيش حقائب الراكبة يدويا، ما أسفر عنه ضبط قطع من جوهر الحشيش المخدر مخبأة داخل ملابسها في إحدى حقائبها.

محكمة امن القاهرة النيابة العامة حكم حوادث الدستور سرقة قتل نصب

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