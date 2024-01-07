الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إنهاء خدمة 119 ومجازاة 18 ألف من العاملين في صحة دمياط خلال عام

الدكتور السيد عبد
الدكتور السيد عبد الجواز

قال الدكتور السيد عبد الجواز وكيل وزارة الصحة في محافظة  دمياط  إن العام المنقضي شهد حركة مرور وجولات ميدانية لتفقد المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، معلنا عن الإجراءات المتخذة حيال مرور وكيل الوزارة وفريق المتابعة خلال عام ٢٠٢٣.

وقال إنه قرر إحالة عدد من المخطئين والمتقاعسين إلى ادارة الشئون القانونية وذلك بناء على المرورات المستمرة له وفرق المتابعة للمرور على المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية.

وصرح  أشرف شلبي مدير ادارة الشئون القانونية بمديرية الصحة بأنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين خلال عام ٢٠٢٣ والتى كان نتاجها إجمالي عدد التحقيقات التي اجريت في الشؤون القانونية  هى ٣٩٨١ وعدد قرارات الجزات الصادرة بالمديرية هى ٢٥٨٣ وعدد الأفراد الذين تم مجازاتهم ١٨٨٩٨ وعدد القضايا المحولة للنيابة الإدارية ٢٤٠ قضية وعدد القضايا المحولة للنيابة العامة ٣٢ قضية وعدد من تم انهاء خدمتهم بسبب الانقطاع  ١١٩ موظف  وعدد المحالين للمحكمة تأديبية  ٨٥.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار المتابعات المستمرة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين للقواعد واللوائح المنظمة للعمل  بالمهن الطبية.

صحة دمياط صحة دمياط الجديدة وكيل صحة دمياط دمياط أحداث دمياط دكتور السيد عبد الجواز وكيل وزارة الصحة في مح

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

"لأننا نراهن على غبائكم".. "سرايا القدس" تعلن تحقيق خسائر بقوات الاحتلال

شبورة مائية كثيفة تغطى سماء الإسكندرية.. وعلى السائقين توخى الحذر

"صرف الإسكندرية" تواصل حملات التوعية واستقصاء الرأي لخدمة المواطنين

مدفعية الاحـتلال تقـصف جنوب بلدة حولا جنوب لبنان

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الأحد 7-1-2024 فى البنوك 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

فى اليوم الـ93 من العدوان: شهداء وجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على غزة

الصحة الفلسطينية: 6 شهداء بقصف مسيرة إسرائيلية تجمعًا للمواطنين جنوب جنين

بدأت بـ صالح العارورى.. إسرائيل تُفعل "نيلى" لاغتيال قادة حماس