إنهاء خدمة 119 ومجازاة 18 ألف من العاملين في صحة دمياط خلال عام

قال الدكتور السيد عبد الجواز وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط إن العام المنقضي شهد حركة مرور وجولات ميدانية لتفقد المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، معلنا عن الإجراءات المتخذة حيال مرور وكيل الوزارة وفريق المتابعة خلال عام ٢٠٢٣.

وقال إنه قرر إحالة عدد من المخطئين والمتقاعسين إلى ادارة الشئون القانونية وذلك بناء على المرورات المستمرة له وفرق المتابعة للمرور على المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية.

وصرح أشرف شلبي مدير ادارة الشئون القانونية بمديرية الصحة بأنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين خلال عام ٢٠٢٣ والتى كان نتاجها إجمالي عدد التحقيقات التي اجريت في الشؤون القانونية هى ٣٩٨١ وعدد قرارات الجزات الصادرة بالمديرية هى ٢٥٨٣ وعدد الأفراد الذين تم مجازاتهم ١٨٨٩٨ وعدد القضايا المحولة للنيابة الإدارية ٢٤٠ قضية وعدد القضايا المحولة للنيابة العامة ٣٢ قضية وعدد من تم انهاء خدمتهم بسبب الانقطاع ١١٩ موظف وعدد المحالين للمحكمة تأديبية ٨٥.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار المتابعات المستمرة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين للقواعد واللوائح المنظمة للعمل بالمهن الطبية.